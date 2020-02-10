Как выглядеть стильно весной: топ-7 вещей, которые нужно купить

Уже совсем скоро наступит весна, а значит пришла пора обновить свой гардероб модными новинками.
О том, какие вещи следует приобрести весной пишет Vogue.ua.
Романтичное платье с оборками
В 2020 году в тренде будут воздушные платья с невесомыми оборками и всевозможными рюшами.
Erdem
vogue.ua
Кожаная юбка
Особого внимания в новом сезоне заслуживают юбки, которые будут выполнены из кожи. Делайте ставки на модели с глубоким разрезом у бедра как у Gucci, юбку-карандаш Givenchy или вариант в карамельном оттенке на запах Tod's.
Gucci
vogue.ua
Тренч необычного кроя
Классический бежевый тренч считается основой гардероба, но весной 2020 года следует внести немножко деконструкции и цвета для весеннего настроения.
Burberry
vogue.ua
Босоножки с квадратным носком
В сезоне весна-лето 2020 все дизайнеры единогласно заявили о необходимости приобретения босоножек с квадратным носком. Обувь Tibi, Sies Marjan и Staud - будет лучшим решением.
Tibi
vogue.ua
Джинсы с заметным передним швом
Широкие джинсы с заметным передним швом станут идеальным дополнением к вашему гардеробу. Самые удачные пары можно встретить в коллекциях Stella McCartney, Versace и Ulla Johnson.
Stella McCartney
vogue.ua
Вещи в классическом синем оттенке
Яркая фуксия сдает свои позиции этой весной и передают эстафету первенства оттенку Classic Blue, который эксперты института Pantone выбрали главным цветом 2020 года.
Balmain
vogue.ua
Веревочный пояс
Веревочные пояса этой весной вытесняют крупные ремни в стиле 1980-х годов. Так, с помощью ремня-веревки можно подчеркнуть линию талии или дополнить образ.
Isabel Marant
vogue.ua
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