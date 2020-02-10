Как выглядеть стильно весной: топ-7 вещей, которые нужно купить

Уже совсем скоро наступит весна, а значит пришла пора обновить свой гардероб модными новинками.

О том, какие вещи следует приобрести весной пишет Vogue.ua.

Романтичное платье с оборками

В 2020 году в тренде будут воздушные платья с невесомыми оборками и всевозможными рюшами.

Erdem vogue.ua

Кожаная юбка

Особого внимания в новом сезоне заслуживают юбки, которые будут выполнены из кожи. Делайте ставки на модели с глубоким разрезом у бедра как у Gucci, юбку-карандаш Givenchy или вариант в карамельном оттенке на запах Tod's.

Gucci vogue.ua

Тренч необычного кроя

Классический бежевый тренч считается основой гардероба, но весной 2020 года следует внести немножко деконструкции и цвета для весеннего настроения.

Burberry vogue.ua

Босоножки с квадратным носком

В сезоне весна-лето 2020 все дизайнеры единогласно заявили о необходимости приобретения босоножек с квадратным носком. Обувь Tibi, Sies Marjan и Staud - будет лучшим решением.

Tibi vogue.ua

Джинсы с заметным передним швом

Широкие джинсы с заметным передним швом станут идеальным дополнением к вашему гардеробу. Самые удачные пары можно встретить в коллекциях Stella McCartney, Versace и Ulla Johnson.

Stella McCartney vogue.ua

Вещи в классическом синем оттенке

Яркая фуксия сдает свои позиции этой весной и передают эстафету первенства оттенку Classic Blue, который эксперты института Pantone выбрали главным цветом 2020 года.

Balmain vogue.ua

Веревочный пояс

Веревочные пояса этой весной вытесняют крупные ремни в стиле 1980-х годов. Так, с помощью ремня-веревки можно подчеркнуть линию талии или дополнить образ.

Isabel Marant vogue.ua

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