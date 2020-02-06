Как выглядеть моложе с помощью украшений: топ-5 модных вариантов

От правильно подобранного украшения зависит, будете ли вы выглядеть на несколько лет моложе паспортного возраста.

О том, как правильно подобрать украшения – рассказал "Рамблер".

Браслет

Женщинам стоит выбирать браслеты причудливой формы, обязательно элегантные и из тонких металлов. Они будут говорить о них как о человеке современном и стильном. Главное правило – не носить дешевые и некачественные аналоги.

Фото: moddam.ru

Серьги

Что касается сережек – это должно быть что-то изящное. Специалисты советуют выбирать каплевидную форму.

Фото: proba.ua

Крупные серьги

Крупные серьги имеют свойство сбавлять возраст. Потому что выглядит это всегда очень смело. Поэтому не бойтесь рисковать!

Фото: aliexpress.ru

Цепочка

Выбирайте удлиненные, тонкие силуэты. Не надевайте что-то, что будет вас душить или же акцентировать внимание на линии подбородка и шее.

Фото: joom.com

Кольца

Кольца нужно выбирать светлые, мягкие, желательно с цветами природы, свежей травы или волны. Специалисты советуют избегать излишнего блеска.

Фото: gabilo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Подробности читайте здесь.

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