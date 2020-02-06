Как выглядеть моложе с помощью украшений: топ-5 модных вариантов

От правильно подобранного украшения зависит, будете ли вы выглядеть на несколько лет моложе паспортного возраста.
О том, как правильно подобрать украшения – рассказал "Рамблер".
Браслет
Женщинам стоит выбирать браслеты причудливой формы, обязательно элегантные и из тонких металлов. Они будут говорить о них как о человеке современном и стильном. Главное правило – не носить дешевые и некачественные аналоги.
Фото: moddam.ru
Серьги
Что касается сережек – это должно быть что-то изящное. Специалисты советуют выбирать каплевидную форму.
Фото: proba.ua
Крупные серьги
Крупные серьги имеют свойство сбавлять возраст. Потому что выглядит это всегда очень смело. Поэтому не бойтесь рисковать!
Фото: aliexpress.ru
Цепочка
Выбирайте удлиненные, тонкие силуэты. Не надевайте что-то, что будет вас душить или же акцентировать внимание на линии подбородка и шее.
Фото: joom.com
Кольца
Кольца нужно выбирать светлые, мягкие, желательно с цветами природы, свежей травы или волны. Специалисты советуют избегать излишнего блеска.
Фото: gabilo.com
Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Подробности читайте здесь.
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