Как выглядеть красиво женщинам после 40 лет: Андре Тан дал советы

Самое важное правило для женщин после 40 лет, которые хотят выглядеть безупречно, – соблюдать тренд природной красоты и отказаться от наращенных ресниц, волос и ногтей.

Фэшн-секретами поделился украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram. Он назвал вещи, от которых стоит отказаться женщинам после 40, ведь они только добавят нежелательного возраста (видео смотрите ниже).

Так, Андре Тан посоветовал забыть о сочетании таких цветов, как черное-желтое, черное-красное. Также не стоит использовать неоновые цвета, допускаются только вкрапления в виде аксессуаров и обуви.

"Глаза – зеркало души. Откажитесь от маленьких камней и золотой оправы в очках", – отметил стилист.

По его словам, лучше женщинам после 40 лет носить комфортную одежду. Им стоит полюбить лоферы, кроссовки и пластиковую оправу в очках. Одежда не должна ничего сжимать или сковывать движения. Не нужно бояться того, что у вас уже не такая стройная фигура, как была 20 лет назад. Научитесь подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал стильные образы для женщин после 30 лет.