Как выглядел первый французский женский журнал в СССР: фото

Первый русскоязычный номер журнала Elle, был выпущен редакцией знаменитого французского еженедельника специально для московской выставки в 1961 году, а следующий вышел лишь спустя 35 лет, в 1996 году.

О том, как выглядел первый французский журнал Elle в СССР пишет "Fragrantica".

В "Прогулках по Парижу" манекенщицы в красивой одежде из тканей Boussac позируют на фоне самых известных парижских достопримечательностей. "Французская стандартная квартира" рассказывает о проекте жилья по умеренным ценам "HLM", спроектированного Синдикатом архитекторов департамента Сены.

Третьим материалом этого 16-страничного выпуска была статья "Французская женщина в 1961 году", рассказывающая о жизни тогдашних француженок.

Также, на страницах глянца присутствовала реклама модных ароматов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких девушек считали привлекательными в СССР и чем отличались советские стандарты красоты от современных.

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