Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

Для того, чтобы правильно выбрать купальник, соответствующий телосложению, необходимо определить тип строения тела.
О том, как правильно это сделать, пишет издание "Факты".
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Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:
форма яблока;
форма груши;
форма банана (H);
форма песочных часов;
форма перевернутого треугольника.
Если хочется спрятать лишние килограммы, необходимо выбрать цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми.
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Форма яблока
Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.
Выбирайте:
купальники с увеличенными кружевными элементами на талии;
купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками;
разноцветный купальник с рисунком;
цельный купальник.
pexels.com
Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.
Форма груши
Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра.
Подойдут:
купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее;
купальники с плотным дизайнерским верхом;
купальники с юбкой или плавки с поясом.
pexels.com
Избегайте цельного купальника.
Тип банана (тип H)
Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.
Выбирайте:
купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками;
купальники с элементами оборок, складок или с кисточками;
треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот.
цельный купальник с ремешком.
pexels.com
Песочные часы и форма перевернутого треугольника
Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.
Решение:
цельный купальник с высоким вырезом.
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