Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

Для того, чтобы правильно выбрать купальник, соответствующий телосложению, необходимо определить тип строения тела.

О том, как правильно это сделать, пишет издание "Факты".

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Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:

форма яблока;

форма груши;

форма банана (H);

форма песочных часов;

форма перевернутого треугольника.

Если хочется спрятать лишние килограммы, необходимо выбрать цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми.

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Форма яблока

Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.

Выбирайте:

купальники с увеличенными кружевными элементами на талии;

купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками;

разноцветный купальник с рисунком;

цельный купальник.

pexels.com

Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.

Форма груши

Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра.

Подойдут:

купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее;

купальники с плотным дизайнерским верхом;

купальники с юбкой или плавки с поясом.

pexels.com

Избегайте цельного купальника.

Тип банана (тип H)

Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.

Выбирайте:

купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками;

купальники с элементами оборок, складок или с кисточками;

треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот.

цельный купальник с ремешком.

pexels.com

Песочные часы и форма перевернутого треугольника

Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.

Решение:

цельный купальник с высоким вырезом.

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