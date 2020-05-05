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6 мая • обновлено в 06:58
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Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

4.6т
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Для того, чтобы правильно выбрать купальник, соответствующий телосложению, необходимо определить тип строения тела.

О том, как правильно это сделать, пишет издание "Факты".

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:

  • форма яблока;

  • форма груши;

  • форма банана (H);

  • форма песочных часов;

  • форма перевернутого треугольника.

Если хочется спрятать лишние килограммы, необходимо выбрать цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми.

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

Форма яблока

Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.

Выбирайте:

  • купальники с увеличенными кружевными элементами на талии;

  • купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками;

  • разноцветный купальник с рисунком;

  • цельный купальник.

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.

Форма груши

Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра.

Подойдут:

  • купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее;

  • купальники с плотным дизайнерским верхом;

  • купальники с юбкой или плавки с поясом.

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

Избегайте цельного купальника.

Тип банана (тип H)

Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.

Выбирайте:

  • купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками;

  • купальники с элементами оборок, складок или с кисточками;

  • треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот.

  • цельный купальник с ремешком.

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

Песочные часы и форма перевернутого треугольника

Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.

Решение:

  • цельный купальник с высоким вырезом.

Как выбрать модный купальник: главные тренды 2020 года

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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