Как выбрать купальник по типу фигуры: советы стилиста

Украинский стилист Дарья Мегедь рассказала, какие купальники в этом сезоне будут в тренде и как создать удачный образ, чтобы скрыть недостатки фигуры.
Подробностями она поделилась в программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Україна".
Для женщин с пышными формами стилист порекомендовала выбрать слитный купальник со шнуровкой на спине. Так, ее можно затянуть очень плотно, сделав талию тонкой. А если вы набрали несколько лишних килограммов — можете сделать шнуровку свободной.
Фото: alisa.ua
Также самым трендовым вариантом 2019 года будут плавки с высоким вырезом. Такой купальник визуально удлинит ноги.
Фото: Alisa.ua
Фото: segodnya.ua
Для тех, кому не хватает объема в бюсте, стилист порекомендовала обратить внимание на лиф в стиле бандо. Такие модели с чашкой выгодно подчеркивают грудь.
Фото: segodnya.ua
Фото: gepur.com
А если вас беспокоит проблема широкого верха, то Мегедь посоветовала выбрать треугольную форму бюстгальтера. В данном случае акцент смещается больше на шею, поэтому плечи не кажутся такими массивными.
Фото: xoxosale.ru
Фото: kupalnik.od.ua
Кроме того, стилист отметила, что если выход в купальнике не ограничивается лишь пляжным отдыхом, для вечерних мероприятий на море можно подобрать более нарядный вариант. К примеру, с открытой спиной.
Фото: secretshop.in.ua
Фото: rozetka.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.
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