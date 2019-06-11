Как выбрать купальник по типу фигуры: советы стилиста

Украинский стилист Дарья Мегедь рассказала, какие купальники в этом сезоне будут в тренде и как создать удачный образ, чтобы скрыть недостатки фигуры.

Подробностями она поделилась в программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Україна".

Для женщин с пышными формами стилист порекомендовала выбрать слитный купальник со шнуровкой на спине. Так, ее можно затянуть очень плотно, сделав талию тонкой. А если вы набрали несколько лишних килограммов — можете сделать шнуровку свободной.

Фото: alisa.ua

Также самым трендовым вариантом 2019 года будут плавки с высоким вырезом. Такой купальник визуально удлинит ноги.

Фото: Alisa.ua

Фото: segodnya.ua

Для тех, кому не хватает объема в бюсте, стилист порекомендовала обратить внимание на лиф в стиле бандо. Такие модели с чашкой выгодно подчеркивают грудь.

Фото: segodnya.ua

Фото: gepur.com

А если вас беспокоит проблема широкого верха, то Мегедь посоветовала выбрать треугольную форму бюстгальтера. В данном случае акцент смещается больше на шею, поэтому плечи не кажутся такими массивными.

Фото: xoxosale.ru

Фото: kupalnik.od.ua

Кроме того, стилист отметила, что если выход в купальнике не ограничивается лишь пляжным отдыхом, для вечерних мероприятий на море можно подобрать более нарядный вариант. К примеру, с открытой спиной.

Фото: secretshop.in.ua

Фото: rozetka.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.

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