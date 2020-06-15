Как выбрать купальник по типу фигуры: главные советы
Чтобы правильно выбрать купальник для поездки на море, при покупке следует учитывать особенности вашего телосложения. Определив тип фигуры и подобрав правильную модель, вы успешно решите проблему.
OBOZREVATEL предлагает своим читательницам узнать, какие фасоны идеально смотрятся на том или ином типе фигуры.
Типы женской фигуры
• песочные часы;
• прямоугольник;
• яблоко;
• груша;
• перевернутый треугольник.
Фигура "песочные часы": как выбрать купальник
Этот тип фигуры является самым привлекательным и женственным. Мечта девушек о 90х60х90: одинаковый объем груди и бедер и тонкая талия.
Для такой фигуры подойдут почти все разновидности слитных и раздельных купальников: бикини, бандо, монокини, танк, танкини, майо, халтер, свим-дресс, спортивные. Стоит обратить внимание на топовую модель этого лета – купальники с высокими прорезями на трусиках родом из 90-х.
Тип фигуры "прямоугольник": какие купальники подойдут
Для "прямоугольного", "мальчишеского" типа фигуры характерны практически одинаковый объем груди, талии и бедер.
Поскольку этому типу фигуры недостает женственных линий и изгибов, их нужно моделировать и создавать при помощи подходящих купальников:
цельные купальники с глубокими фигурными вырезами на боках, с ремешком;
купальники с оборками, рюшами, складками, кисточками на лифе и трусиках;
фасоны асимметричного кроя;
купальники с высокими плавками;
модели с удлиненным до талии топом.
Фигура "яблоко": как подобрать купальник
Силуэт женщин с типом фигуры "яблоко", как полных, так и худых, по очертаниям напоминает букву О. Это могут быть средняя или пышная грудь, слегка заметная талия или ее отсутствие, узкие или широкие бедра и длинные ноги.
Выбирая купальник, необходимо сделать акцент на стройных ногах и скрыть живот. Для такой фигуры подойдут:
купальники с завышенной линией талии;
модели с крупными кружевами на талии;
асимметричные фасоны с одной бретелькой и слегка свободным от груди кроем, которые скроют живот;
модели с плотной чашкой или даже пуш-апом, чтобы подчеркнуть грудь и не дать затеряться ей на фоне объемной талии;
пестрые купальники с рисунком;
купальники со складками или некрупными украшениями, к примеру, с маленькими юбочками.
Купальники для фигуры "груша"
Пышные бедра и ягодицы и тонкая талия – такому типу фигуры подойдут следующие модели:
купальники с воланами, рюшами и оборками в верхней части или на лифе;
купальники с винтажными разрезами и высокой талией, визуально удлиняющие ноги;
модели со спортивным топом.
Для округлых бедер:
V-образные плавки и частично оголяющие бедра;
темные трусики;
трусики с тонкими ремешками по бокам.
Фигура "перевернутый треугольник"
Такую фигуру еще называют "морковка" или "фигура пловчихи": из-за широких плеч, массивной грудной клеткой и узких бедер – силуэт сужается к низу. При такой фигуре стоит визуально сделать бедра шире – сместить акцент на низ купальника.
Какие купальники подойдут:
купальники с плавками-юбкой;
модели с крупным и пестрым рисунком в нижней части;
асимметричного кроя;
плавки-шорты.
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