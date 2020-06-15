Как выбрать купальник по типу фигуры: главные советы

Как выбрать купальник по типу фигуры

Чтобы правильно выбрать купальник для поездки на море, при покупке следует учитывать особенности вашего телосложения. Определив тип фигуры и подобрав правильную модель, вы успешно решите проблему.

OBOZREVATEL предлагает своим читательницам узнать, какие фасоны идеально смотрятся на том или ином типе фигуры.

Как выбрать купальник по типу фигуры

Типы женской фигуры

• песочные часы;

• прямоугольник;

• яблоко;

• груша;

• перевернутый треугольник.

Фигура "песочные часы": как выбрать купальник

Этот тип фигуры является самым привлекательным и женственным. Мечта девушек о 90х60х90: одинаковый объем груди и бедер и тонкая талия.

Для такой фигуры подойдут почти все разновидности слитных и раздельных купальников: бикини, бандо, монокини, танк, танкини, майо, халтер, свим-дресс, спортивные. Стоит обратить внимание на топовую модель этого лета – купальники с высокими прорезями на трусиках родом из 90-х.

Купальник на фигуру "песочные часы"

Тип фигуры "прямоугольник": какие купальники подойдут

Для "прямоугольного", "мальчишеского" типа фигуры характерны практически одинаковый объем груди, талии и бедер.

Поскольку этому типу фигуры недостает женственных линий и изгибов, их нужно моделировать и создавать при помощи подходящих купальников:

цельные купальники с глубокими фигурными вырезами на боках, с ремешком;

купальники с оборками, рюшами, складками, кисточками на лифе и трусиках;

фасоны асимметричного кроя;

купальники с высокими плавками;

модели с удлиненным до талии топом.

Купальник на фигуру "прямоугольник"

Купальники на фигуру "прямоугольник"

Фигура "яблоко": как подобрать купальник

Силуэт женщин с типом фигуры "яблоко", как полных, так и худых, по очертаниям напоминает букву О. Это могут быть средняя или пышная грудь, слегка заметная талия или ее отсутствие, узкие или широкие бедра и длинные ноги.

Выбирая купальник, необходимо сделать акцент на стройных ногах и скрыть живот. Для такой фигуры подойдут:

купальники с завышенной линией талии;

модели с крупными кружевами на талии;

асимметричные фасоны с одной бретелькой и слегка свободным от груди кроем, которые скроют живот;

модели с плотной чашкой или даже пуш-апом, чтобы подчеркнуть грудь и не дать затеряться ей на фоне объемной талии;

пестрые купальники с рисунком;

купальники со складками или некрупными украшениями, к примеру, с маленькими юбочками.

Купальник на фигуру "яблоко"

Купальники на фигуру "яблоко"

Купальники для фигуры "груша"

Пышные бедра и ягодицы и тонкая талия – такому типу фигуры подойдут следующие модели:

купальники с воланами, рюшами и оборками в верхней части или на лифе;

купальники с винтажными разрезами и высокой талией, визуально удлиняющие ноги;

модели со спортивным топом.

Для округлых бедер:

V-образные плавки и частично оголяющие бедра;

темные трусики;

трусики с тонкими ремешками по бокам.

Купальник на фигуру "груша"

Купальник: фигура "груша"

Купальник для фигуры "груша"

Фигура "перевернутый треугольник"

Такую фигуру еще называют "морковка" или "фигура пловчихи": из-за широких плеч, массивной грудной клеткой и узких бедер – силуэт сужается к низу. При такой фигуре стоит визуально сделать бедра шире – сместить акцент на низ купальника.

Какие купальники подойдут:

купальники с плавками-юбкой;

модели с крупным и пестрым рисунком в нижней части;

асимметричного кроя;

плавки-шорты.

Купальник на фигуру "перевернутый треугольник"

Купальники для фигуры "перевернутый треугольник"

Купальники на фигуру "перевернутый треугольник"

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