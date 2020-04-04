Как выбрать идеальный купальник по типу фигуры: топ-6 советов

Выбрать купальник по типу фигуры не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть много особенностей, которые следует учитывать каждой женщине, чтобы не выглядеть на пляже хуже других.

OBOZREVATEL подготовил несколько советов о том, как сделать верный выбор купальника, учитывая вашу индивидуальность.

Тип фигуры "груша"

Обладательницам фигуры типа "груша" (бедра заметно шире, чем плечи) стилисты советуют выбирать модель купальника с высокими трусиками – такой прием визуально уменьшит объем бедер и сделает ноги длиннее. Что касается верха, то он должен быть с застежками или завязками вокруг шеи – это визуально расширит плечи.

Фото: klubok.com

Фото: 100sp.ru

Форма "перевернутого треугольника"

Если вашу фигуру можно отнести к типу "перевернутый треугольник" (плечи заметно шире бедер), в этом случае рекомендуется обратить внимание на купальники с широкими бретелями. В нижней части приветствуются и завязки, и банты, и рюши, и воланы – они визуально увеличат бедра.

Фото: asos.com

Фото: grogroshop.com.ua

Фигура "песочные часы"

Если вы не жалуетесь на пропорции и можете отнести свою фигуру к типу "песочные часы" (бедра и плечи почти одинаковой ширины, талия ярко выражена), то можете смело выбирать себе бикини: этот тип купальников создан именно для обладательниц идеальных голливудских пропорций.

Фото: dhgate.com

Фото: dhgate.com

Тип фигуры "прямоугольник"

Обладательницам типа фигуры "прямоугольник" (когда талия практически не выражена) нужно выбирать купальник, который будет создавать иллюзию, что плечи и бедра шире, чем талия. Отличное решение – монокини – слитные купальники с неожиданными и смелыми силуэтами.

Фото: kolgot.net

Фото: bonprix.ua

Большой размер

Если вы обладаете пышной фигурой, стоит обратить внимание на слитные купальники с яркими рисунками и плотными широкими бретелями. Пестрый узор отвлечет внимание от несовершенств фигуры, а широкие бретели будут поддерживать грудь и слегка подтягивать животик.

Фото: womans.ws

Фото: ladywomans.ru

Маленькая грудь

Девушкам с небольшой грудью и желанием ее зрительно увеличить подойдут купальники с яркими принтами, драпировкой, стразами, декоративными вставками и вышивкой в верхней части – такие детали создают иллюзию объема. Также не стоит забывать о чашках push up.

Фото: modamia.kiev.ua

Фото: leboutique.com

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