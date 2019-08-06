"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

Украинская певица Джамала поразила сеть необычными нарядами и раскрыла секрет идеального образа.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в черных широких штанах и майке. Свой образ певица дополнила прозрачной черной курткой и сандалиями. На втором фото Джамала предстала в нежном образе — красном платье.

Джамала Фото из Instagram

Джамала Фото из Instagram

"Сегодня я могу надеть кроссовки, спортивные штаны и белую футболку. А завтра, выходя на сцену, надену блестящие наряды и каблуки. В обеих историях, я чувствую себя абсолютно гармонично. Главное не зависеть от модной одежды, не гоняться за брендами и не принимать все слепо с витрины", — написала Джамала.

Джамала Фото из Instagram

Также она добавила, что в вопросе моды все же старается следовать нескольким правилам.

"Во-первых, сочетать не более трех цвета. Во-вторых, не менее важное для меня правило, если пышный вверх, тогда низ должен быть более спокойным. Кроме этого, само время сводит меня с невероятно творческими фотографами. Они умело работают с различными состояниями и эмоциями, что помогает завершить образы, как вот на этих фото", — поделилась Джамала.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от образов звезды и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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