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"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

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Украинская певица Джамала поразила сеть необычными нарядами и раскрыла секрет идеального образа.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в черных широких штанах и майке. Свой образ певица дополнила прозрачной черной курткой и сандалиями. На втором фото Джамала предстала в нежном образе — красном платье.

"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

Джамала

Фото из Instagram

"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

Джамала

Фото из Instagram

"Сегодня я могу надеть кроссовки, спортивные штаны и белую футболку. А завтра, выходя на сцену, надену блестящие наряды и каблуки. В обеих историях, я чувствую себя абсолютно гармонично. Главное не зависеть от модной одежды, не гоняться за брендами и не принимать все слепо с витрины", — написала Джамала.

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"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

Джамала

Фото из Instagram

Также она добавила, что в вопросе моды все же старается следовать нескольким правилам.

"Во-первых, сочетать не более трех цвета. Во-вторых, не менее важное для меня правило, если пышный вверх, тогда низ должен быть более спокойным. Кроме этого, само время сводит меня с невероятно творческими фотографами. Они умело работают с различными состояниями и эмоциями, что помогает завершить образы, как вот на этих фото", — поделилась Джамала.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от образов звезды и засыпали ее комплиментами.

"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами
"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами
"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами
"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами
"Как всегда, ярко!" Джамала поразила сеть необычными нарядами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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Персона
Джамала
Место
Украина
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