Как ухаживать за волосами на карантине: стилисты дали ответы

Специалисты по уходу за волосами рассказали, как часто следует мыть голову на карантине и стоит ли пытаться стричь волосы самостоятельно.

Стилисты-парикмахеры советуют стричься регулярно, чтобы прическа выглядела аккуратно, но на карантине это невозможно, поэтому для тех, кто решил сменить прическу самостоятельно они дали несколько советов, пишет Guardian.

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Чтобы постричься в домашних условиях самостоятельно, понадобится два зеркала - спереди и сзади, говорит стилист Джейми Стивенс. Также стоит приобрести хорошие ножницы.

А для тех, кому время красить волосы, Стивенс делится лайфхаком - вместо прямого пробора делайте его в виде зигзага - это поможет скрыть линию волос. Для того, чтобы скрыть седину, прекрасно подойдет тушь для ресниц.

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Во время карантина мыть голову достаточно один раз в неделю, если человек не занимается регулярно спортом или не работает на кухне.

"На третий день можете попрыскать волосы водой и высушить феном, чтобы добавить объема. На четвертый можете собирать в пучок или хвост. Сухой шампунь и спреи для текстуры также могут придать волосам здоровый вид", - советует Стивенс.

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