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29 апреля • обновлено в 23:56
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Как ухаживать за волосами на карантине: стилисты дали ответы

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Специалисты по уходу за волосами рассказали, как часто следует мыть голову на карантине и стоит ли пытаться стричь волосы самостоятельно.

Стилисты-парикмахеры советуют стричься регулярно, чтобы прическа выглядела аккуратно, но на карантине это невозможно, поэтому для тех, кто решил сменить прическу самостоятельно они дали несколько советов, пишет Guardian.

Как ухаживать за волосами на карантине: стилисты дали ответы

pexels.com

Чтобы постричься в домашних условиях самостоятельно, понадобится два зеркала - спереди и сзади, говорит стилист Джейми Стивенс. Также стоит приобрести хорошие ножницы.

А для тех, кому время красить волосы, Стивенс делится лайфхаком - вместо прямого пробора делайте его в виде зигзага - это поможет скрыть линию волос. Для того, чтобы скрыть седину, прекрасно подойдет тушь для ресниц.

Как ухаживать за волосами на карантине: стилисты дали ответы

pexels.com

Во время карантина мыть голову достаточно один раз в неделю, если человек не занимается регулярно спортом или не работает на кухне.

"На третий день можете попрыскать волосы водой и высушить феном, чтобы добавить объема. На четвертый можете собирать в пучок или хвост. Сухой шампунь и спреи для текстуры также могут придать волосам здоровый вид", - советует Стивенс.
Как ухаживать за волосами на карантине: стилисты дали ответы

pexels.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в моду вернулась самая сексуальная прическа из 2000-х – это укладка с эффектом мокрых волос.

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Автор
Мария Дидык
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