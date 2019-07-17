Как у Иванки: Зеленская засветилась в костюме за 20 тысяч

Первая леди Украины Елена Зеленская 16 июля уже второй раз появилась на публике в красном брючном костюме, посетив с президентом Олимпийскую базу в Конча-Заспе.

По данным "Страна.ua", она выбрала наряд от французского бренда Sandro, известного благодаря хорошим и качественным тканям.

Наряд Елены Зеленской Страна

Уточняется, что в онлайн-магазинах такой костюм отсутствует. Пиджак стоит $488 (около 12 700 грн), брюки – $277 (7202 грн). Таким образом, наряд Зеленской, без учета туфель и топа, стоит около 20 тыс. гривен.

Елена Зеленская в красном костюме Instagram Елены Зеленской

В этом же костюме первая леди присутствовала на объявлении результатов президентских выборов. В Киеве вещи этого бренда продаются в фирменном магазине в ТЦ Gulliver.

Sandro часто выбирают знаменитости. У дочери президента США Дональда Трампа Иванки есть несколько разных костюмов, у супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон есть легкие платья этой фирмы. Этот бренд также приходится по вкусу популярной певицы Бейонсе.

На озвучивании результатов выборов facebook Владимира Зеленского

Кейт Миддлтон, Иванка Трамп и Бейонсе Страна

Елена и Владимир Зеленские на Олимпийской базе Instagram Елены Зеленской

На Олимпийской базе president.gov.ua

Елена Зеленская Instagram Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

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