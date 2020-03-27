Как стильно носить белую рубашку весной: топ-5 вариантов на все случаи жизни

Белая рубашка – must-have женского гардероба вне зависимости от сезона и актуальных тенденций. Она подойдет абсолютно всем и дополнит любой образ.
О топ-5 различных способах сочетать белую рубашку и выглядеть стильно весной-2020 – расскажет OBOZREVATEL.
С платьем
Если вы хотите выглядеть стильно и необычно – сочетайте белую рубашку с платьем с бретелями или без них. Такой вариант отлично подойдет как для рабочих встреч, так и для прогулки по парку.
Фото: marselina.ru
Фото: trserial.net.ua
С черными брюками
Сочетание черных брюк и белой рубашки – классика на все времена. Отметим, что такой образ стоит дополнить высокими каблуками, так вы будете выглядеть более изящно и стильно.
Фото: violet-lady.ru
Фото: violet-lady.ru
С макси-юбкой с высокой талией
Макси-юбка – это отличный выбор для весны-2020. Более того, эта модель является идеальным контрастом для стилизации с белой рубашкой. Отметим, что в таком образе вы будете выглядеть выше и стройнее.
Фото: trserial.net.ua
Фото: nemodno.com
С кроссовками
Также попробуйте сочетать белую рубашку с джинсами и кроссовки – это будет выглядеть очень стильно.
Фото: trserial.net.ua
Фото: ohfashion.ru
С шелковым шарфом
Если хотите добавить акцент в свой образ – используйте шелковый шарф. Носите его на голове, шее или на запястье.
Фото: trserial.net.ua
Фото: mirtesen.ru
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