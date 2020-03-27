Как стильно носить белую рубашку весной: топ-5 вариантов на все случаи жизни

Белая рубашка – must-have женского гардероба вне зависимости от сезона и актуальных тенденций. Она подойдет абсолютно всем и дополнит любой образ.

О топ-5 различных способах сочетать белую рубашку и выглядеть стильно весной-2020 – расскажет OBOZREVATEL.

С платьем

Если вы хотите выглядеть стильно и необычно – сочетайте белую рубашку с платьем с бретелями или без них. Такой вариант отлично подойдет как для рабочих встреч, так и для прогулки по парку.

Фото: marselina.ru

Фото: trserial.net.ua

С черными брюками

Сочетание черных брюк и белой рубашки – классика на все времена. Отметим, что такой образ стоит дополнить высокими каблуками, так вы будете выглядеть более изящно и стильно.

Фото: violet-lady.ru

Фото: violet-lady.ru

С макси-юбкой с высокой талией

Макси-юбка – это отличный выбор для весны-2020. Более того, эта модель является идеальным контрастом для стилизации с белой рубашкой. Отметим, что в таком образе вы будете выглядеть выше и стройнее.

Фото: trserial.net.ua

Фото: nemodno.com

С кроссовками

Также попробуйте сочетать белую рубашку с джинсами и кроссовки – это будет выглядеть очень стильно.

Фото: trserial.net.ua

Фото: ohfashion.ru

С шелковым шарфом

Если хотите добавить акцент в свой образ – используйте шелковый шарф. Носите его на голове, шее или на запястье.

Фото: trserial.net.ua

Фото: mirtesen.ru

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