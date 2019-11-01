Как сочетать цвета в одежде правильно: стильная Билык показала пример модницам

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык порадовала поклонников стильным образом.

Соответствующую фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов среди пользователей.

Ирина Билык instagram/bilyk_iryna

"Хочется легкости. Это прекрасное ощущение, когда паришь, порхаешь над действительностью. В творчестве всегда так. Приходится подниматься над действительностью и быть выше. Отстраняться от скандалов, интриг и сплетен, чтобы творить. Понимаете, о чем я", – написала Билык.

В частности, артистка для фотосессии выбрала одежду в модной осенней палитре. Она позировала в куртке-парке почти до колена цвета травы, под которую надела многослойную разноцветную юбку-макси из легкой ткани.

Ирина Билык в стильном наряде instagram/bilyk_iryna

Цветовая гамма получилась органичной, ведь Билык сочетала зеленый, желтый и бронзовый цвета, из-за чего образ был ярким и стильным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у Билык умер отец 15 октября. Артистка поделилась горем с поклонниками в соцсети, уточнив, что мужчина ушел из жизни на своей день рождения.

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