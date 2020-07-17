Как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды: Андре Тан дал советы

Ольга Веркалец Мода 14:32, 17.07.2020

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан посоветовал, как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды и выглядеть стильно. Также он рассказал, какие вещи будут только подчеркивать недостатки.

Фэшн-эксперт отметил, что независимо от форм или типа фигуры каждая девушка должна уверенно чувствовать себя и иметь разнообразный трендовый гардероб. Соответствующее видео Андре Тан опубликовал в своем Instagram-аккаунте (ролик смотрите в конца новости).

Итак, скрыть свои ножки можно благодаря таким вещам, как:

  • брюки-палаццо (желательно с разрезами, ведь это хит летнего сезона);

  • юбка-гофре;

  • кюлоты;

  • юбка-карандаш (длины на ладонь ниже колена)

  • платья и юбки длины макси.

Юбка-гофре
confettissimo.com

Однако есть тренды, которые Андре Тан не советует одевать девушкам с неидеальной фигурой, ведь они только подчеркивают недостатки. В такой список входят:

  • брюки-скинни;

  • велосипедки;

  • капри;

  • юбки длины мини.

Как сообщал OBOZREVATEL, джинсы с разрезами под ягодицами Peekaboo pants стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году.

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