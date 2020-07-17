Как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды: Андре Тан дал советы
Как скрыть неидальни ноги: Андре Тан дал советы. Tochka.net.
Украинский дизайнер и модельер Андре Тан посоветовал, как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды и выглядеть стильно. Также он рассказал, какие вещи будут только подчеркивать недостатки.
Фэшн-эксперт отметил, что независимо от форм или типа фигуры каждая девушка должна уверенно чувствовать себя и иметь разнообразный трендовый гардероб. Соответствующее видео Андре Тан опубликовал в своем Instagram-аккаунте (ролик смотрите в конца новости).
Итак, скрыть свои ножки можно благодаря таким вещам, как:
брюки-палаццо (желательно с разрезами, ведь это хит летнего сезона);
юбка-гофре;
кюлоты;
юбка-карандаш (длины на ладонь ниже колена)
платья и юбки длины макси.
Юбка-гофре confettissimo.com
Однако есть тренды, которые Андре Тан не советует одевать девушкам с неидеальной фигурой, ведь они только подчеркивают недостатки. В такой список входят:
брюки-скинни;
велосипедки;
капри;
юбки длины мини.
Как сообщал OBOZREVATEL, джинсы с разрезами под ягодицами Peekaboo pants стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году.