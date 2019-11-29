Как скрыть недостатки: модные женские стрижки после 30

Не каждая модная стрижка подойдет для девушки за 30. Опытные мастера советуют отдавать предпочтение натуральным оттенкам и вариантам стрижек, способных остановить визуальное старение.

OBOZREVATEL предлагает своим читательницам взглянуть на женские стрижки, которые идеально подойдут после 30 лет.

Короткие женские стрижки после 30

Если вам за 30, хорошим вариантом для вас будет короткая стрижка. Главный ее "плюс" в том, что за волосами становится очень легко ухаживать, а множество вариантов укладки позволяют выбрать несколько подходящих причесок.

salonsecret.ru

Идеальны будут такие модели стрижек, как пикси, пикси-боб, короткие стрижки с удлиненной челкой, асимметричные стрижки гарсон, стрижки с высокой макушкой, градуированное каре.

ayelinta.com

А асимметрия и удлиненные прядки помогут скрыть мелкие недостатки кожи.

salonsecret.ru

При этом важно помнить, что короткая стрижка после 30 будет смотреться хорошо с "правильным" овалом лица, иначе любые его недостатки будут заметны в три раза сильнее. Обратите внимание на скулы: если они действительно красиво очерчены, при выборе стрижки акцентируйте внимание именно на них.

Luv.ru

А полным женщинам не подойдут стрижки с бритым затылком – это только подчеркнет полноту и будет выглядеть неэстетично. Худым и невысоким девушкам не рекомендуются пышные стрижки с начесом – они сделают фигуру непропорциональной.

Женские стрижки на средние волосы после 30 лет

Стрижки на волосы средней длины выбирает большинство женщин, поскольку такая длина удобна и в уходе, и хорошо скрывает недостатки.

Hair Moda

salonsecret.ru

Идеально после 30 подойдут стрижки шэгги-боб, лесенка на среднюю длину, каскад на средние волосы, воздушная стрижка перьями, которые также нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на форму лица и типаж женщины.

Hair Moda

Прическа-Стрижка.ру

concept-hair.ru

Длинные стрижки после 30

Длинные волосы не зря считаются главным признаком женской красоты и сексуальности. Стрижки на длинные волосы позволяют экспериментировать с ними во время укладки.

Прическа-Стрижка.ру

Идеальными после 30 будут такие женские стрижки как лесенка на длинные волосы и каскад на длинные волосы, многослойные прически с вьющимися и идеально гладкими волосами, разнообразные градуированные стрижки с челками.

Hair Moda

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