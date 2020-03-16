Как скрыть лишний вес при помощи одежды: названы способы

Для того, чтобы визуально скрыть лишние килограммы не обязательно изнурять себя диетами и тренировками. Можно, просто правильно подобрать наряды.

О том, как скрыть недостатки фигуры при помощи одежды пишет "Рамблер".

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Тщательно выбирайте цвета

Если вам есть, что скрывать, присмотритесь к монохромным темным цветам. Подойдут любые варианты: глубокий синий, изумрудный, пурпурный.

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Многослойность

Старайтесь создавать сложные комплекты вроде футболки с кожаной курткой или тонким кардиганом. Для выход в офис присмотрите несколько блузок с рукавами различной длины, сверху можно накинуть жакет или пиджак прямого кроя.

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Не перебарщивайте с цветами

Однотонность особенно хорошего смотрится в брючных и классических костюмах с юбкой.

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Следите за талией

Следует выбирать модели джинсов и брюк с завышенной талией.

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