Как скрыть лишний вес при помощи одежды: названы способы

Для того, чтобы визуально скрыть лишние килограммы не обязательно изнурять себя диетами и тренировками. Можно, просто правильно подобрать наряды.
О том, как скрыть недостатки фигуры при помощи одежды пишет "Рамблер".
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Тщательно выбирайте цвета
Если вам есть, что скрывать, присмотритесь к монохромным темным цветам. Подойдут любые варианты: глубокий синий, изумрудный, пурпурный.
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Многослойность
Старайтесь создавать сложные комплекты вроде футболки с кожаной курткой или тонким кардиганом. Для выход в офис присмотрите несколько блузок с рукавами различной длины, сверху можно накинуть жакет или пиджак прямого кроя.
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Не перебарщивайте с цветами
Однотонность особенно хорошего смотрится в брючных и классических костюмах с юбкой.
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Следите за талией
Следует выбирать модели джинсов и брюк с завышенной талией.
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