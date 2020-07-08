Как скрыть лишний вес при помощи одежды: 4 модных приема

Для того чтобы скрыть лишние килограммы, иногда достаточно просто подобрать правильный наряд.

О том, как скрыть недостатки и чувствовать себя увереннее в том, что вы носите, пишет "Рамблер".

Монохром

Вещи одного и того же оттенка создают цветовую вертикаль, которая визуально вытягивает фигуру и стройнит. Чтобы образ в одной цветовой палитре не выглядел скучно, отдайте предпочтение ярким цветам вместо базовых тонов и разбавьте его аксессуарами.

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Брюки клеш

Клеш не только визуально прибавляет рост, но и визуально убирает лишние объемы на бедрах, и добавляет образу женственности. Однако стоит отметить, что такую модель брюк лучше сочетать с обувью на каблуке или на массивной толстой подошве.

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Платья на запах

Такой фасон платьев создает вертикальную полосу в образе, которая визуально делает стройнее. Важно, чтобы оно при этом акцентировало внимание на талии и свободно сидело в районе бедер.

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V-образный вырез

Этот прием тоже работает по принципу вертикали. V-образный вырез удлиняет шею и вытягивает силуэт. К тому же, такой фасон делает акцент на красивом декольте и подчеркивает тонкие ключицы.

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