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10 июня • обновлено в 19:10
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Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

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Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как правильно подобрать летнюю одежду, чтобы скрыть лишние килограммы.

Так, советами он поделился на личной странице в Instagram. По словам Андре Тана, во-первых, нужно отказаться от экстремальной оверсайз и приталенной одежды. Он отметил, что идеальным выбором станут шорты-бермуды и летний топ свободного кроя.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

pinterest.com

Также он посоветовал не выбирать наряды с пестрыми цветами и воздержаться от белых брюк и платьев, которые могут визуально добавить сантиметров талии. Он рекомендует присмотреться к одежде, сделанной в спокойных, приглушенных оттенках.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

joinstore.info

Андре Тан также отметил, что уменьшить формы помогут джинсы, юбки и брюки прямого кроя. А вот плиссированные юбки или платья с таким низом он не советует добавлять в свой летний гардероб.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

ledysoveti.ru

По словам дизайнера, не стоит надевать и длинные футболки, блузы и свитшоты. Ведь такой наряд не только не поможет скрыть вам лишний килограммы, но и визуально добавит их. Модели длиной чуть ниже талии – вот какая одежда поможет выглядеть стройнее.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

newladyday.ru

Накладные карманы на груди и пышные рукава-воланы – тренд сезона. Однако они также могут визуально увеличить формы. Андре Тан советует делать небольшой акцент на талии и воздержаться от излишнего декора наряда.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: лайфхаки от Андре Тана

klubok.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020 в одежде.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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