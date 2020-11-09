Как сэкономить на одежде "благодаря" пандемии: Андре Тан дал советы

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как во время карантина и мирового кризиса сэкономить на одежде.

Так, на своей странице в Instagram он дал несколько советов и остановился на базовых деталях гардероба.

"Антисептик вместо дорогого парфюма. За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке. Я часто пишу о новинках в сфере моды. Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка – добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому", – написал Андре Тан.

Андре Тан рассказал, как сэкономить на одежде в период карантина ГолосUA

Он подробно рассказал, на чем можно и нужно экономить:

Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем.

Не покупайте черные брюки каждый сезон. Лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку – это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.

Сумка. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов – характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет.

Балетки мы в основном носим не больше сезона. Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды.

Спортивные брюки и толстовка – это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

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