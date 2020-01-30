Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

В разгар зимы особенно остро ощущается усталость от сезонного однотипного гардероба. Ситуацию легко исправить добавив ярких деталей в образы.

О том, как разнообразить свой гардероб, пишет Harpers Bazaar.

Добавьте ярких красок

Это самый простой способ разнообразить ваш образ зимой. Даже очень холодная погода не повод отказываться от красочных вещей.

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Белый total look

Белые вещи – обязательный элемент гардероба многих героинь street style. А монолук в одном оттенке привлечет внимание и никого не оставит равнодушным.

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Акцент на эффектный аксессуар

И пусть это будет меховая сумка актуального бежевого оттенка или яркое украшение.

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Кожаный пиджак

Как в этом сезоне, так и в следующем стоит обратить внимание на эту ультрамодную вещь: преимущество ее в том, что цвет можно выбрать любой, главное здесь материал.

harpersbazaar.com.ua

Воротник

Мода снова цитирует любимые модные декады. В этом сезоне определенно нужно носить воротнички. Они могут быть острыми – в духе 70-х – или олдскульные из тонкого кружева.

harpersbazaar.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-3 "маст хэв" элементах гардероба зимы 2020.

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