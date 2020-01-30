Главная Новости
30 января • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

696
Читать материал на украинском

В разгар зимы особенно остро ощущается усталость от сезонного однотипного гардероба. Ситуацию легко исправить добавив ярких деталей в образы.

О том, как разнообразить свой гардероб, пишет Harpers Bazaar.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов
Новости
Не покупайте это! Названо женское белье, которое больше не в моде

Добавьте ярких красок

Это самый простой способ разнообразить ваш образ зимой. Даже очень холодная погода не повод отказываться от красочных вещей.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

pexels.com

Белый total look

Белые вещи – обязательный элемент гардероба многих героинь street style. А монолук в одном оттенке привлечет внимание и никого не оставит равнодушным.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

pexels.com

Акцент на эффектный аксессуар

И пусть это будет меховая сумка актуального бежевого оттенка или яркое украшение.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

pexels.com

Кожаный пиджак

Как в этом сезоне, так и в следующем стоит обратить внимание на эту ультрамодную вещь: преимущество ее в том, что цвет можно выбрать любой, главное здесь материал.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

harpersbazaar.com.ua

Воротник

Мода снова цитирует любимые модные декады. В этом сезоне определенно нужно носить воротнички. Они могут быть острыми – в духе 70-х – или олдскульные из тонкого кружева.

Как разнообразить зимний гардероб: пять модных способов

harpersbazaar.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-3 "маст хэв" элементах гардероба зимы 2020.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Теги
Стиль Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги