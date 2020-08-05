Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как правильно носить и с чем сочетать красную одежду.

Этой полезной информацией он поделился на личной странице в Instagram. Также дизайнер призвал модниц экспериментировать со стилем и добавлять красок к будням.

Не соединяйте красную и черную одежду

Все привыкли, что эти цвета являются своеобразной классикой. Однако Андре Тан уверяет: красный и черный цвета перетягивают внимание на себя. Лучше выбрать total red и быть в тренде. Но стоит учесть, что приталенная яркая одежда подчеркнет все недостатки фигуры.

Как правильно носить красную одежду: советы от Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Комбинируйте красный цвет с другими оттенками

Красный цвет необязательно делать доминирующим в образе. Модницы могут смело его сочетать с одеждой серого, белого или благородного бежевого оттенка. Светлые цвета прекрасно смягчают агрессивность красного.

Как правильно носить красную одежду: советы от Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Фиолетовый и красный – сочетание смелых

По словам дизайнера, если вы хотите покорить всех и стать звездой вечера – попробуйте скомбинировать фиолетовый и красный. Но важно, чтобы атмосфера мероприятия была соответствующей, иначе такое эффектное сочетание будет выглядеть неуместно.

Как правильно носить красную одежду: советы от Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Сочетание красной одежды с коричневой

"Всегда считал коричневый подлым цветом, особенно в сочетании с красным. Этот цвет может иметь холодный или теплый оттенок, и от этого зависит, подружится ли он с ярким нарядом. Чем теплее и светлее коричневый, тем отчетливее видно в нем красные составляющие, тем гармоничнее он сочетается. Глухие, холодные оттенки коричневого выглядят очень мрачно даже с самым ярким и светлым красным", – добавил Андре Тан.

Как правильно носить красную одежду: советы от Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер и модельер Андре Тан показал, с чем сочетать тропические принты. А также рассказал, куда их можно одевать.