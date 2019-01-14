Как пополнить гардероб новыми образами: советы от украинского дизайнера

Известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова рассказала, как правильно подобрать базовые платья, чтобы гардероб пополнился новыми образами.

Советами она поделилась с изданием OBOZREVATEL. "Я рекомендую соблюдать несколько правил при выборе базовых платьев. Лучше, чтобы они были однотонными, без фактуры на ткани или принтов. Это позволит вам легко сочетать их с другими элементами вашего гардероба, каждый день быть разной и выглядеть по-новому. Также обязательно учитывайте сезонность (весна/лето, осень/зима), свой возраст, статус и, конечно же, место, где вы работаете. Ведь всегда важно выглядеть уместно", — рассказала Анастасия.

По словам дизайнера, лучше всего начать подбор с маленького черного платья. Чтобы образ не был слишком мрачным и тяжелым, Анастасия посоветовала добавить к нему контрастные элементы: туфли или сумочку насыщенного красного или синего цвета. Также не стоит забывать об аксессуарах: пояске или украшениях.

Фото: nailuna.com

Дизайнер отметила, что у настоящей женщины в базовом гардеробе должно быть хоть одно красное платье. Но тут важно правильно подобрать оттенок, который подойдет именно вам. Поэтому стоит примерить светло-бордовый, и алый, чтобы найти тон в соответствии с подходящим для вас цветотипом.

Фото: nailuna.com

Также она добавила, что в базовом гардеробе важно иметь платье-футляр яркого и сочного цвета. Такое платье отлично будет сочетаться с разными фасонами жакетов, пальто и кардиганом. Также отличной находкой станет белое платье А-силуэта. Такой фасон подойдет всем типам фигуры, ведь он идеально подчеркивает талию и скрывает недостатки, а белый цвет считается символом свободы.

Фото: nailuna.com

Фото: nailuna.com

Фото: nailuna.com

Кроме того, дизайнер отметила, что самое главное в базовых платьях — вам должно быть в них комфортно, и вы должны нравиться самой себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года. Их список опубликовало издание Vogue.

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