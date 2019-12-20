Как покраситься в год Крысы: 4 модных варианта для женщин разного возраста и внешности

Некоторые женщины регулярно прибегают к покраске волос, чтобы скрыть седину или просто выглядеть ярче, а некоторые только задумываются о том, чтобы сменить цвет прически.
OBOZREVATEL предлагает своим читательницам 4 трендовых цвета для окрашивания, которые будут актуальны в 2020 году Крысы и подойдут женщинам разного возраста и типа внешности.
Естественный блонд
All Things Hair
Многие стилисты сейчас поддерживают возвращение в моду пшеничных оттенков волос, которые смотрятся естественно на русых девушках. Натуральный блонд также подходит под теплый тип внешности – девушкам с карими или зелеными глазами и кожей персикового оттенка.
Цветные кончики
Nur.kz
Цветные кончики раньше были популярным трендом среди подростков в 2010-х, но сейчас перешли и во "взрослую" моду. Многие звезды уже примерили этот тренд на себе и покрасили кончики волос в контрастный цвет. Если боитесь радикально менять имидж, рекомендуем купить спрей или мелки для временного окрашивания.
Ярко-рыжий
24hair.ru
Огненно-рыжий цвет волос, судя по всему, будет на пике популярности в 2020 году. Такой цвет отлично подойдет для женщин постарше, которые носят короткую стрижку. Кроме того, рыжий красиво смотрится в прическах на длинных волосах. Краситься в рыжий или нет, решать только вам, но стилисты в год Крысы однозначно рекомендуют поэкспериментировать с этим цветом.
Серебристое омбре
feminissimo.ru
В 2020 году металлической белой Крысы как раз именно серебристый цвет станет главным трендом в окрашивании волос. Серебристое омбре принесет удачу тем, кто выберет любимый цвет хозяйки года. Такой вариант окрашивания подойдет обладательницам русых волос – переход от натурального цвета корней к окрашенным в серебристый кончикам получится плавным и гармоничным.
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