Как подобрать сумку к платью по цвету: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан показал, какие цвета и фасоны платьев будут актуальны летом и рассказал, как к ним подобрать сумку.

Соответствующей информацией он поделился на личной странице в Instagram. "Выбираем сумку к платью по цвету. Ловите несколько цветовых комбинаций и выбирайте то, что больше всего понравилось. Экспериментируйте и добавляйте больше красок в это лето", – отметил Андре Тан.

Розовое платье

Женственность никто не отменял, а лучше всего ее подчеркнет нежное розовое платье. К ней подойдет сумка розового или фиолетового цвета, а также бирюзовые или желтые аксессуары.

Instagram Андре Тана

Красный наряд

Такие платья надевают довольно смелые красавицы, ведь в этой одежде они всегда будут в центре внимания. Однако дизайнер отметил, что не стоит к такому наряду подбирать красную сумочку. Лучше всего здесь подойдут оттенки синего и желтого.

Instagram Андре Тана

Сахарный миндаль

Главным цветом этого сезона является сахарный миндаль, поэтому модницам советуют приобрести платье данного оттенка. По словам Андре Тана, к нему лучше всего подойдут аксессуары темных оттенков: синего, коричневого, зеленого и бордового цветов.

Instagram Андре Тана

Изумрудное платье

Не обойтись модницам этим летом и без изумрудных платьев. Андре Тан рекомендует дополнить такой образ аксессуарами в ярких тонах: желтом, оранжевом, красном или фиолетовом.

Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал, как правильно подобрать летнюю одежду, чтобы скрыть лишние килограммы.