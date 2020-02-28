Как освежить гардероб весной: названо пять главных трендов

Весной каждая девушка хочет выглядеть ярко и интересно. Чтобы придать свежести своему гардеробу его необходимо разбавлять не только трендовыми элементами, но и чем-то удобным и необычным.

Глобальные тренды, которые диктуют модные дизайнеры всегда можно разбавить простыми и легко применимыми в обычной жизни деталями, пишет Cosmopolitan.

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Короткий жакет

Жакеты оверсайз с объемными плечами в этом сезоне особенно актуальны, но порой они сильно надоедают. Поэтому, иногда можно сменять большой пиджак на аккуратный жакет.

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Плащ из кожи

Лучше всего такая верхняя одежда смотрится в комплекте с романтическими деталями: укладка волнами, блузка из нежного шелка или платье приталенного силуэта.

Cosmopolitan

Широкий пояс

В этом сезоне широкие ремни можно носить практически с чем угодно: от нежных платьев из шифона до строгих пальто.

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Воротник как акцент

Воротник рубашки или блузки может выполнять роль полноценного аксессуара. Особенно, если ваша рубашка имеет яркий оттенок, а крой воротника образует острые углы.

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Открытые туфли с острым носом

Главная черта трендовых туфель — острый нос и не слишком высокий каблук. Такая обувь подойдет и под джинсы, и под брюки, и под платья.

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