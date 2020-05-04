Как оставаться стройной без диет: топ-4 полезных совета

Каждая девушка мечтает похудеть и навсегда остаться в теле своей мечты. Этого вполне возможно достичь, если внедрить в свою жизнь некоторые привычки и четко придерживаться их.

О топ-5 привычках, которые помогают сохранить фигуру – рассказал "Рамблер Женский".

Привычка №1. Не есть после 18:00

Фото: scfoton.ru

По словам ученых из Израиля, риск ожирения повышается от привычки или потребности кушать вечером или вовсе ночью. Они утверждают, что самое благоприятное время для еды через 4 часа после восхода солнца. И чем больше времени прошло с этого момента, тем более легкой должна быть пища.

Привычка №2. Считать не калории, а количество укусов

Фото: u-f.ru

Если считать не калории, а количество укусов, похудеть можно быстрее, а главное – легче. Участники эксперимента, который проводился исследователями из Университета Бригама Яма, считали кусочки еды: в результате каждый из них за месяц, не меняя привычный рацион, потерял около двух килограммов веса.

Привычка №3. Кушать в тишине

Фото: fiteria.ru

Чтобы снизить количество потребляемой еды, американские ученые рекомендуют есть в тишине. Это объясняется тем, что музыка, телевизор или радио заглушают звуки, производимые организмом во время поглощения пищи, из-за чего человек начинает переедать.

Привычка №4. Высыпаться

Фото: freepik.com

Ученые также утверждают, что из-за недостатка сна организм тянется к вредной еде. По их словам, таким образом он пытается продлить бодрствование. Поэтому следует ложиться не позже 22:00.

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