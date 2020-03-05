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5 марта • обновлено в 12:56
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Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

1.8т
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Весной 2020 года самыми популярными цветами будут лимонный, лавандовый, зеленый и оранжевый.

О самых трендовых цветах весны и с чем их комбинировать пишет Cosmopolitan.

Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

pexels.com

Весной 2020 года следует обратить внимание на лимонный цвет. С подобным цветом в тандеме хорошо будут смотреться:

  • Белый

  • Небесно голубой

  • Коричневый

Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

pexels.com

Еще одним трендовым цветом будет приглушенно зеленый. Его можно комбинировать с:

  • Молочным оттенком

  • Хаки

  • Бежевым

Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

pexels.com

Также, следует обратить внимание на мареновый и ярко оранжевый. Оба сочетаются с:

  • Изумрудным

  • Синим

  • Мокко

Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

pexels.com

Еще одним трендовым вариантом станет нежно лавандовый. Его можно комбинировать с:

  • Кремовым

  • Небесно голубым

  • Оливковым

Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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