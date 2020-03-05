Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

Весной 2020 года самыми популярными цветами будут лимонный, лавандовый, зеленый и оранжевый.
О самых трендовых цветах весны и с чем их комбинировать пишет Cosmopolitan.
pexels.com
Весной 2020 года следует обратить внимание на лимонный цвет. С подобным цветом в тандеме хорошо будут смотреться:
Белый
Небесно голубой
Коричневый
pexels.com
Еще одним трендовым цветом будет приглушенно зеленый. Его можно комбинировать с:
Молочным оттенком
Хаки
Бежевым
pexels.com
Также, следует обратить внимание на мареновый и ярко оранжевый. Оба сочетаются с:
Изумрудным
Синим
Мокко
pexels.com
Еще одним трендовым вариантом станет нежно лавандовый. Его можно комбинировать с:
Кремовым
Небесно голубым
Оливковым
pexels.com
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