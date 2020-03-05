Как одеваться стильно весной 2020: топ-5 цветов

Весной 2020 года самыми популярными цветами будут лимонный, лавандовый, зеленый и оранжевый.

О самых трендовых цветах весны и с чем их комбинировать пишет Cosmopolitan.

pexels.com

Весной 2020 года следует обратить внимание на лимонный цвет. С подобным цветом в тандеме хорошо будут смотреться:

Белый

Небесно голубой

Коричневый

pexels.com

Еще одним трендовым цветом будет приглушенно зеленый. Его можно комбинировать с:

Молочным оттенком

Хаки

Бежевым

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Также, следует обратить внимание на мареновый и ярко оранжевый. Оба сочетаются с:

Изумрудным

Синим

Мокко

pexels.com

Еще одним трендовым вариантом станет нежно лавандовый. Его можно комбинировать с:

Кремовым

Небесно голубым

Оливковым

pexels.com

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