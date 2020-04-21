Как одеваться летом 2020: названы самые модные цвета одежды

Анна Михно Мода 14:40, 21.04.2020

Эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

Так, как пишет Cosmopolitan, модные тенденции лета буду наполнены яркими красками.

Фиалковый

Этот цвет будет в летнем сезоне актуален как никогда. Он нежный, гламурный, благородный и практичный. Носить его можно при любом удобном случае.

cosmo.ru

Небесно-голубой

Этот цвет будет хорошо смотреться в элегантных и женственных образах, особенно, где есть босоножки с тонкими ремешками и маленькие сумочки.

pinterest.com

Светло-розовый

Здесь важно не прогадать с оттенком. Обратите внимание, что в тренде будет розовый, но не настолько яркий, как цвет Барби, но и не такой бледный, как кварц.

cosmo.ru

Желтый

Все оттенки желтого будут в тренде этим летом. Единственное правило, которое нужно соблюдать: яркий желтый лучше носить вечером, а вот в будни отдавайте предпочтение лимонному и бледно-желтому оттенкам.

zhenskie-melochi.ru

Припыленный деним

В таком цвете можно смело покупать все: от платьев до купальников. Более того, чем больше одежды у вас будет этого цвета, тем лучше.

cosmo.ru

Шафран

Обратите внимание, что в тренде этим летом будет не яркий оранжевый, а бледный шафран. Одежду такого оттенка можно смело сочетать с фиалковым – не прогадаете.

neptunsm.msk.ru

Фисташковый

Эксперты называют этот цвет – главным трендом лета. Одежда в таком оттенке будет смотреться дорого и со вкусом.

casual-info.ru

Классический синий

Этот цвет не только модный, но и практичный. Синий можно с легкостью вписать в любой гардероб, и, кстати, не только летний.

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на весну 2020.

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