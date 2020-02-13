Как одеваться красиво и стильно в любом возрасте: топ-5 модных вещей

Выглядеть элегантно и модно можно в любом возрасте, главное, умело подбирать образ. Научиться грамотно составлять свой гардероб никогда не поздно.

О том, что же стоит носить, чтобы быть всегда стильной – рассказал "Рамблер".

Серые брюки в клетку

Если низ таких брюк немного подвернуть, надеть рубашку и белые кроссовки, то получится неформальный молодежный образ. Так можно ходить не только на работу, но и на прогулку.

Фото: prom.ua

Белая рубашка с джинсами

Белая рубашка – это классика и традиционное сочетание с чем угодно. Например, объемный пиджак или жакет яркого, насыщенного цвета привнесет молодежность в привычный образ.

Фото: prom.ua

Свитшот

Свитшот – современная трендовая вещь, которая привлекает к себе внимание яркой деталью или их множеством. Его можно скомбинировать с джинсами и кроссовками или ботинками. Такая трендовая подача будет к лицу и в 20, и в 50 лет.

Фото: youlooks.ru

Трикотажная юбка

В 20 лет можно и нужно не бояться сочетать трикотажную юбку с пышным свитером и мощными кроссовками. А взрослым женщинам можно сделать свой образ строже путем выбора лаконичной обуви: туфли, ботильоны и т.д

Фото: women-tusovka.ru

Пальто

Пальто всегда выглядит потрясающе и к месту. Поэтому смело можете надевать его в любом возрасте.

Фото: lifestylewomens.ru

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