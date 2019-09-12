Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: топ-5 правил

Практически каждая женщина хочет быть чуточку стройнее, чем она есть. И желательно без тренировок и изнурительных диет.
OBOZREVATEL расскажет о топ-5 правилах, как скорректировать фигуру с помощью одежды.
Составьте образ в одном цвете
Комбинируйте вещи идентичных или очень похожих оттенков. Тогда верх и низ создадут вертикальную линию, благодаря чему силуэт покажется более вытянутым и стройным.
Фото: yapokupyu.ru
Фото: makataka.su
Фото: makataka.su
Выберите блузы с V-образным вырезом
Кофточки и топы с V-образным вырезом зрительно удлинят верхнюю часть тела и сделают его стройнее. А соблазнительный вырез притянет внимание к вашему декольте, оставив другие части тела вне поля зрения.
Фото: aliexpress.com
Фото: yapokupyu.ru
Фото: aliexpress.com
Купите юбку-карандаш
Как правило, именно юбка-карандаш идеально скрывает лишние сантиметры. Главное правило — выбирайте модель, деликатно подчеркивающую фигуру, но не облегающую ее слишком плотно, как перчатка.
Фото: elle.ru
Фото: vplate.ru
Фото: justthedesign.com
Носите брюки клеш с каблуками
Широкие внизу и облегающие сверху брюки клеш уравновешивают пропорции фигуры и скрывают некоторые проблемные места — например, крупные бедра. Но есть условие: чтобы получить красивый и соблазнительный силуэт, клеш нужно носить исключительно с каблуками.
Фото: yapokupyu.ru
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Носите туфли с заостренными носами
Что касается обуви, то лучшим помощником в деле визуального преображения фигуры станут остроносые лодочки. Они удлинят ноги, делают их стройнее и изящнее.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: shoes.ua
Ранее OBOZREVATEL публиковал советы о том, как правильно носить длинные юбки на примере культовых звезд.
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