Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: топ-5 правил

Практически каждая женщина хочет быть чуточку стройнее, чем она есть. И желательно без тренировок и изнурительных диет.

OBOZREVATEL расскажет о топ-5 правилах, как скорректировать фигуру с помощью одежды.

Составьте образ в одном цвете

Комбинируйте вещи идентичных или очень похожих оттенков. Тогда верх и низ создадут вертикальную линию, благодаря чему силуэт покажется более вытянутым и стройным.

Фото: yapokupyu.ru

Фото: makataka.su

Фото: makataka.su

Выберите блузы с V-образным вырезом

Кофточки и топы с V-образным вырезом зрительно удлинят верхнюю часть тела и сделают его стройнее. А соблазнительный вырез притянет внимание к вашему декольте, оставив другие части тела вне поля зрения.

Фото: aliexpress.com

Фото: yapokupyu.ru

Фото: aliexpress.com

Купите юбку-карандаш

Как правило, именно юбка-карандаш идеально скрывает лишние сантиметры. Главное правило — выбирайте модель, деликатно подчеркивающую фигуру, но не облегающую ее слишком плотно, как перчатка.

Фото: elle.ru

Фото: vplate.ru

Фото: justthedesign.com

Носите брюки клеш с каблуками

Широкие внизу и облегающие сверху брюки клеш уравновешивают пропорции фигуры и скрывают некоторые проблемные места — например, крупные бедра. Но есть условие: чтобы получить красивый и соблазнительный силуэт, клеш нужно носить исключительно с каблуками.

Фото: yapokupyu.ru

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Носите туфли с заостренными носами

Что касается обуви, то лучшим помощником в деле визуального преображения фигуры станут остроносые лодочки. Они удлинят ноги, делают их стройнее и изящнее.

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: shoes.ua

Ранее OBOZREVATEL публиковал советы о том, как правильно носить длинные юбки на примере культовых звезд.

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