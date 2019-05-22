Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Президент — это не просто лидер страны, который должен представлять ее за рубежом, быть хорошим дипломатом и порядочным человеком. Он должен хорошо выглядеть, ведь имидж руководителя страны — это образ страны.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как одевается новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда.
Президент Владимир Зеленский
Стиль Владимира Зеленского можно охарактеризовать как smart casual: темно-синые штаны, рубашки с подвернутыми рукавами, лаконичные кроссовки, кеды, ботинки.
Владимир Зеленский
Фото из Instagram
Владимир Зеленский
Фото из Instagram
Один из излюбленных предметов гардероба президента — водолазка. В его коллекции их много, в самых разных оттенках — от спокойных бежевых и серых до пурпурных и зеленых. Зеленского даже раскритиковали за его любовь к этой вещице. Ведь на встречу с постпредом США в НАТО Куртом Волкером Зеленский пришел в зеленой водолазке, тогда как американская делегация была в костюмах.
Владимир Зеленский на встрече с постпредом США в НАТО Куртом Волкером
Фото: style.rbc.ru
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: liza.ua
Владимир Зеленский
Фото: mediananny.com
Отметим, что чаще всего Зеленский отдает предпочтение костюмам в более классической палитре — темно-синым, черным или бежевым. Также он их носит как с футболками, водолазками, так и с более формальными рубашками. Напомним, что на инаугурацию Владимир прибыл в черном классическом костюме и белой рубашке.
Владимир Зеленский
Фото: news.ru
Владимир Зеленский
Фото из Instagram
Владимир Зеленский
Фото из Instagram
Глава Администрации президента Андрей Богдан
Юрист Андрей Богдан, который недавно возглавил Администрацию президента Украины, отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах. Так, он их носит чаще всего с белыми рубашками и галстуками под цвет костюма.
Андрей Богдан
Фото: УНИАН
Андрей Богдан
Фото: NewsOne
Также Богдана иногда можно заметить и в более практичных образах. Например, в синих джинсах, рубашке и пиджаке или в футболке.
Андрей Богдан
Фото: focus.ua
Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко
Фото: 112 ua
Первый помощник президента Сергей Шефир
Стиль Сергея Шефира, который также является другом Зеленского, можно охарактеризовать как повседневный. Первый помощник президента чаще всего носит джинсы: черного, голубого и серого цвета. Свой образ он дополняет футболками и рубашками.
Сергей Шефир
Фото из Instagram
Сергей Шефир
Фото: kittenews.com
Сергей Шефир
Фото: mignews.com.ua
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук
Руслана Стефанчука очень часто можно увидеть как в классических деловых костюмах, так и в повседневных образах.
Так, представитель президента в Верховной Раде отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах, которые он носит чаще всего с рубашками.
Руслан Стефанчук
Фото: prm.ua
Руслан Стефанчук
Фото: LB.ua
Что касается повседневных образов, то Стефанчук надевает джинсы, футболки и кофты свободного кроя.
Руслан Стефанчук
Фото: zelenskiy.site
Руслан Стефанчук с семьей
Фото: 24tv.ua
Ранее OBOZREVATEL показал,как выглядела Елена Зеленская на инаугурации своего мужа Владимира Зеленского.
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