Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Президент — это не просто лидер страны, который должен представлять ее за рубежом, быть хорошим дипломатом и порядочным человеком. Он должен хорошо выглядеть, ведь имидж руководителя страны — это образ страны.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как одевается новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

Президент Владимир Зеленский

Стиль Владимира Зеленского можно охарактеризовать как smart casual: темно-синые штаны, рубашки с подвернутыми рукавами, лаконичные кроссовки, кеды, ботинки.

Владимир Зеленский Фото из Instagram

Владимир Зеленский Фото из Instagram

Один из излюбленных предметов гардероба президента — водолазка. В его коллекции их много, в самых разных оттенках — от спокойных бежевых и серых до пурпурных и зеленых. Зеленского даже раскритиковали за его любовь к этой вещице. Ведь на встречу с постпредом США в НАТО Куртом Волкером Зеленский пришел в зеленой водолазке, тогда как американская делегация была в костюмах.

Владимир Зеленский на встрече с постпредом США в НАТО Куртом Волкером Фото: style.rbc.ru

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: liza.ua

Владимир Зеленский Фото: mediananny.com

Отметим, что чаще всего Зеленский отдает предпочтение костюмам в более классической палитре — темно-синым, черным или бежевым. Также он их носит как с футболками, водолазками, так и с более формальными рубашками. Напомним, что на инаугурацию Владимир прибыл в черном классическом костюме и белой рубашке.

Владимир Зеленский Фото: news.ru

Владимир Зеленский Фото из Instagram

Владимир Зеленский Фото из Instagram

Глава Администрации президента Андрей Богдан

Юрист Андрей Богдан, который недавно возглавил Администрацию президента Украины, отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах. Так, он их носит чаще всего с белыми рубашками и галстуками под цвет костюма.

Андрей Богдан Фото: УНИАН

Андрей Богдан Фото: NewsOne

Также Богдана иногда можно заметить и в более практичных образах. Например, в синих джинсах, рубашке и пиджаке или в футболке.

Андрей Богдан Фото: focus.ua

Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко Фото: 112 ua

Первый помощник президента Сергей Шефир

Стиль Сергея Шефира, который также является другом Зеленского, можно охарактеризовать как повседневный. Первый помощник президента чаще всего носит джинсы: черного, голубого и серого цвета. Свой образ он дополняет футболками и рубашками.

Сергей Шефир Фото из Instagram

Сергей Шефир Фото: kittenews.com

Сергей Шефир Фото: mignews.com.ua

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука очень часто можно увидеть как в классических деловых костюмах, так и в повседневных образах.

Так, представитель президента в Верховной Раде отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах, которые он носит чаще всего с рубашками.

Руслан Стефанчук Фото: prm.ua

Руслан Стефанчук Фото: LB.ua

Что касается повседневных образов, то Стефанчук надевает джинсы, футболки и кофты свободного кроя.

Руслан Стефанчук Фото: zelenskiy.site

Руслан Стефанчук с семьей Фото: 24tv.ua

Ранее OBOZREVATEL показал,как выглядела Елена Зеленская на инаугурации своего мужа Владимира Зеленского.

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