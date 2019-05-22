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Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

1.5тЧитать материал на украинском

Президент — это не просто лидер страны, который должен представлять ее за рубежом, быть хорошим дипломатом и порядочным человеком. Он должен хорошо выглядеть, ведь имидж руководителя страны — это образ страны.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как одевается новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

Президент Владимир Зеленский

Стиль Владимира Зеленского можно охарактеризовать как smart casual: темно-синые штаны, рубашки с подвернутыми рукавами, лаконичные кроссовки, кеды, ботинки.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото из Instagram

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото из Instagram

Один из излюбленных предметов гардероба президента — водолазка. В его коллекции их много, в самых разных оттенках — от спокойных бежевых и серых до пурпурных и зеленых. Зеленского даже раскритиковали за его любовь к этой вещице. Ведь на встречу с постпредом США в НАТО Куртом Волкером Зеленский пришел в зеленой водолазке, тогда как американская делегация была в костюмах.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский на встрече с постпредом США в НАТО Куртом Волкером

Фото: style.rbc.ru

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский с женой Еленой

Фото: liza.ua

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото: mediananny.com

Отметим, что чаще всего Зеленский отдает предпочтение костюмам в более классической палитре — темно-синым, черным или бежевым. Также он их носит как с футболками, водолазками, так и с более формальными рубашками. Напомним, что на инаугурацию Владимир прибыл в черном классическом костюме и белой рубашке.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото: news.ru

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото из Instagram

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский

Фото из Instagram

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Глава Администрации президента Андрей Богдан

Юрист Андрей Богдан, который недавно возглавил Администрацию президента Украины, отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах. Так, он их носит чаще всего с белыми рубашками и галстуками под цвет костюма.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Андрей Богдан

Фото: УНИАН

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Андрей Богдан

Фото: NewsOne

Также Богдана иногда можно заметить и в более практичных образах. Например, в синих джинсах, рубашке и пиджаке или в футболке.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Андрей Богдан

Фото: focus.ua

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко

Фото: 112 ua

Первый помощник президента Сергей Шефир

Стиль Сергея Шефира, который также является другом Зеленского, можно охарактеризовать как повседневный. Первый помощник президента чаще всего носит джинсы: черного, голубого и серого цвета. Свой образ он дополняет футболками и рубашками.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Сергей Шефир

Фото из Instagram

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Сергей Шефир

Фото: kittenews.com

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Сергей Шефир

Фото: mignews.com.ua

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука очень часто можно увидеть как в классических деловых костюмах, так и в повседневных образах.

Так, представитель президента в Верховной Раде отдает предпочтение костюмам в синих или черных тонах, которые он носит чаще всего с рубашками.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Руслан Стефанчук

Фото: prm.ua

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Руслан Стефанчук

Фото: LB.ua

Что касается повседневных образов, то Стефанчук надевает джинсы, футболки и кофты свободного кроя.

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Руслан Стефанчук

Фото: zelenskiy.site

Как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда: фото

Руслан Стефанчук с семьей

Фото: 24tv.ua

Ранее OBOZREVATEL показал,как выглядела Елена Зеленская на инаугурации своего мужа Владимира Зеленского.

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Персона
Владимир Зеленский
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