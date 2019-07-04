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Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

1.3тЧитать материал на украинском

К гардеробу Елены Зеленской, которая благодаря супругу, президенту Украины Владимиру Зеленскому, не так давно стала первой леди, приковано внимание всего мира.

Так, модные эксперты определяют стиль Зеленской как smart-casual. В повседневной жизни она предпочитает комфортную одежду — джинсы и кроссовки. Но когда необходимо — умеет выглядеть элегантно и сдержанно. OBOZREVATEL решил собрать все образы Елены Зеленской за время бытности первой леди Украины.

Для инаугурации супруга первая леди Украины выбрала белоснежный деловой костюм, который состоял из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ Елена дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Елена Зеленская на инаугурации президента Украины

Фото: instagram/olenazelenska_official

На свой первый зарубежный визит в Брюссель первая леди прибыла в бежевом костюме (жакете и широких брюках), белой футболке и кедах. В руках у нее была квадратная сумка цвета коньяка.

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Елена Зеленская в Брюсселе

Фото: instagram/olenazelenska_official

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Позже пользователи сети раскритиковали Зеленскую за наряд, в котором она посетила в Брюсселе украинских военных. Она пришла на встречу в свободной голубой блузке и брюках.

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Елена Зеленская с военными в Брюсселе

АП в Twitter

Наряд первой леди, в котором она вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Париж вызвал ажиотаж в сети. Так, многим пользователям он пришелся не по вкусу. Отметим, что Зеленская была одета в голубой костюм от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от известного малайзийского бренда Джимми Чу (Jimmy Choo).

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Бриджит Макрон и Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Бриджит Макрон и Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

На официальном визите в Германии, первая леди вместе с супругом появилась в белой блузке свободного кроя и черных брюках со стрелками. Образ дополняли бежевые "лодочки".

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Эльке Бюденбендер, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: instagram/olenazelenska_official

Позже в сети Зеленской посоветовали сменить стилиста. Ведь она прибыла вместе с мужем с официальным визитом в Канаду в длинном черном платье и открытых босоножках. Отметим, что на подобных мероприятиях носок обуви должен быть закрытым.

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу встретили в Торонто

Фото: instagram/olenazelenska_official

Также на встречу с канадскими чиновниками первая леди Украины пришла в золотистой атласной блузе и свободных бежевых брюках со стрелками.

Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской

Елена Зеленская на встрече с канадскими чиновниками

Фото: instagram/olenazelenska_official

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и предложил выбрать самую стильную первую леди.

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Автор
Юля УхинаЮля Ухина
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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