Как одеться тепло и стильно зимой: топ-3 крутых способа

С наступлением холодов каждая женщина задается вопросом, как утеплиться и при этом выглядеть стильно и женственно.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил топ-3 крутых способа, как носить вещи зимой 2020 года.

Одевайтесь в одной цветовой гамме

Выглядеть стильно и женственно этой зимой можно и при многослойном сочетании одежды. Главное, подбирать ее в одной цветовой гамме. Например, наденьте белый свитер с горлом, а сверху — свободный костюм того же цвета. И завершите образ, сапогами белого цвета и сумкой, а сверху наденьте длинную шубу и шапку. Отметим, что такой образ будет легким в составлении, и главное, теплым.

Фото: ilovehobby.club

Носите вещи без дополнительного объема

Такие вещи как пуховики-платья или же шубы гусеницы хоть и утепляют образ, но все же визуально полнят его. Поэтому лучше создавать более элегантные варианты. Они могут состоять из водолазки, платья и колготок. Добавить к ним можете длинные сапоги, шапку и шубку миди.

Фото: mehshub.ru

Надевайте термобелье

Сейчас стали выпускать специальную одежду для сильных холодов — термобелье. Оно избавит вас от необходимости надевать кофту под свитер, что могло бы прибавить вам лишних килограммов.

Фото: ru.dhgate.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных антитрендах зимы 2020 года. В следующем году в моде остаются лаконичность и простота.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!