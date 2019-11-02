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2 ноября • обновлено в 19:28
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Как носить светлую одежду осенью: внучка Ротару показала пример

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Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко доказала, что модную светлую палитру осенью можно и даже нужно выбирать.

Мало того, что такая одежда всегда в тренде, так она еще и делает образ свежим, нежным и ярким. Соответствующим снимком София поделилась с поклонниками в Instagram.

Соня Евдокименко любит светлые вещи

Соня Евдокименко любит светлые вещи

instagram / iamsofiaeve

"Любимая цветовая палитра. Приятных выходных", – подписала Евдокименко под кадром.

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В частности, София выбрала белую майку-алкоголичку, брюки в тон, а контрастом сыграли пиджак свободного кроя ржаво-бежевого оттенка и подвеска цвета морской волны.

Соня Евдокименко сочетает светлые оттенки

Соня Евдокименко сочетает светлые оттенки

instagram/iamsofiaeve

Образ дополнила аккуратная серая сумочка с металлическими ручками под золото. Последним штрихом стали макияж в стиле nude и черный лак для ногтей. Такую цветовую гамму можно выбирать и в более холодное время, заменив элементы теплыми вещами.

Однако стоит учитывать, что белые брюки быстро пачкаются, особенно, если на улице грязно. На такой случай Евдокименко продемонстрировала другую цветовую гамму: бежевый тренч, черные майка и джинсы, а образ дополнила разноцветным клатчем на цепочке.

Соня Евдокименко сочетает беж и черные вещи

Соня Евдокименко сочетает беж и черные вещи

instagram/iamsofiaeve

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другую удачную осеннюю гамму продемонстрировала певица Ирина Билык. Она выбрала зеленую парку и разноцветную юбку-макси, которые смотрелись гармонично в ансамбле.

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Персоны
София Ротару Соня Евдокименко
Теги
Мода шоу-бизнес Красота
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