Как носить рубашку летом: звезды предложили интересные идеи

Английская певица Рита Ора и американская актриса Оливия Палермо продемонстрировали интересные идеи, как носить рубашку летом.

Ора поделилась снимками идеального образа, который она подобрала для жаркой прогулки в Париже (Франция), в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Белую льняную рубашку бренда Jacquemus певица совместила с голубыми джинсами. За счет мятой фактуры и дизайна с небрежным узлом девушка выглядит стильно и элегантно. А дополнительной яркости образу придают золотистые цепочки, которые Рита носит даже с купальником.

Рита Ора в элегантном образе Instagram @ritaora

Рита Ора в элегантном образе Instagram @ritaora

А Оливия Палермо для прогулки по городу выбрала голубую рубашку оверсайз, которую надела поверх блузки без рукавов, обнажив плечи. Таким образом актриса создала нежный летний образ, который дополнила свободными шортами. Самым ярким акцентом стала сумка Hermes "Kelly", ручку которой звезда украсила розовым платком.

Оливия Палермо в нежном образе Gettyimages

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