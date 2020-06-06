Как носить резиновые сапоги и выглядеть модно: лучшие идеи

Алина Мельник Мода 02:15, 7.06.2020

Поскольку в июне продолжается пора дождей, самое время доставать из шкафа резиновые сапоги. Такая обувь практична и не даст ногам намокнуть и замерзнуть.

Весной и летом 2020 года в моде остаются как высокие, так и низкие резиновые сапоги, на небольшом каблуке или с массивной подошвой. Причем комбинировать их можно не только с леггинсами и облегающими брюками: трендовыми будут сочетания с юбками, легкими платьями, костюмами. OBOZREVATEL предлагает подборку из фото самых стильных образов для дождливой летней погоды, чтобы каждая модница смогла их повторить.

С чем носить резиновые сапоги
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Модные резиновые сапоги 2020
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Модные резиновые сапоги
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Стильные резиновые сапоги 2020
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Как носить резиновые сапоги
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Модные резиновые сапоги – фото
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Резиновые сапоги на весну – лето 2020
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Высокие резиновые сапоги
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Розовые резиновые сапоги
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Черные резиновые сапоги
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Яркие резиновые сапоги
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Мода на резиновые сапоги 2020
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Резиновые сапоги и брюки
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Резиновые сапоги 2020: с чем носить
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Резиновые сапоги с юбкой
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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