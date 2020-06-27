Как носить одежду с тропическим принтом: примеры образов от Андре Тана. Фото
Украинский дизайнер и модельер Андре Тан показал, с чем сочетать тропические принты. А также рассказал, куда их можно одевать.
Этой полезной информацией дизайнер поделился на личной странице в Instagram. По словам дизайнера, носить одежду с пальмовыми листьями целесообразно всюду, однако следует правильно и гармонично компоновать ее с другими элементами гардероба.
Примеры образов с тропическим принтом от Андре Тана
Ярким летним аутфитом для офисной работы является сочетание белой рубашки и тропической юбки. Такой образ поможет вам отличаться среди коллег и выглядеть непревзойденно, а главное – стильно.
Для деловой встречи прекрасно подойдут брюки с тропическим принтом. Андре Тан посоветовал дополнить образ блузкой светлого цвета и пиджаком.
По словам дизайнера, для прогулки с друзьями отлично подойдет платье с тропическим принтом, которое стоит сочетать с джинсовой курткой. К слову, как отметил Андре Тан, такой наряд идеально подойдет и для рабочего дня.
Также Андре Тан предложил отличный вариант образа для романтического свидания. Модельер советует надеть юбку с тропическим принтом в сочетании с ярким топом и обувью на каблуке.
Не стоит забывать и про тропический total look. Такой наряд подойдет для солнечного летнего дня. В нем можно отправиться куда угодно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал, как правильно подобрать летнюю одежду, чтобы скрыть лишние килограммы.