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Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

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Модные эксперты рассказали, как носить носки с туфлями и босоножками в 2019 году, и выглядеть при этом стильно.

Так, существует два основных правила, которые стоит запомнить, если вы решились на такой смелый шаг. Во-первых, носки должны быть аккуратными и не заношенными, а туфли — без стертых каблуков. Во-вторых, вы должны хотеть носить такое сочетание. Если вы сомневаетесь, что готовы к этому — не идите на такой эксперимент, дабы избежать модного провала, сообщает Ivona.

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: lifor.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vogue.ua

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vev.ru

Как правильно выбрать носки

  • При выборе носков учитывайте свой рост, погоду и другие важные моменты.

  • Если у вас маленький рост — не надевайте короткие носки.

  • С короткой юбкой или шортами лучше надеть длинные чулки или гетры.

  • Белые носочки подходят к любым туфлям и ботиночкам.

  • К замшевым моделям подойдут носки с люрексом.

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: lifor.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vev.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vev.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: lifor.ru

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Правила сочетания

  • Помните, что гольфы и носки хорошо сочетаются лишь с босоножками, туфлями с открытым носком и летними туфлями.

  • Толщина носков должна соответствовать габаритам обуви.

  • Носки не должны сливаться с цветом обуви.

  • Носки можно подобрать в цвет одного из оттенков вашего образа.

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vev.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vogue.ua

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: vev.ru

Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Фото: lifor.ru

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк. По мнению Дианы, в 2019 году в моде три модели: карго, клеш и керрот.

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Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Вспомнил Порошенко в носках и туфлях ... А шо, модно?
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