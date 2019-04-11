Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Модные эксперты рассказали, как носить носки с туфлями и босоножками в 2019 году, и выглядеть при этом стильно.
Так, существует два основных правила, которые стоит запомнить, если вы решились на такой смелый шаг. Во-первых, носки должны быть аккуратными и не заношенными, а туфли — без стертых каблуков. Во-вторых, вы должны хотеть носить такое сочетание. Если вы сомневаетесь, что готовы к этому — не идите на такой эксперимент, дабы избежать модного провала, сообщает Ivona.
Фото: lifor.ru
Фото: vogue.ua
Фото: vev.ru
Как правильно выбрать носки
При выборе носков учитывайте свой рост, погоду и другие важные моменты.
Если у вас маленький рост — не надевайте короткие носки.
С короткой юбкой или шортами лучше надеть длинные чулки или гетры.
Белые носочки подходят к любым туфлям и ботиночкам.
К замшевым моделям подойдут носки с люрексом.
Фото: lifor.ru
Фото: vev.ru
Фото: vev.ru
Фото: lifor.ru
Правила сочетания
Помните, что гольфы и носки хорошо сочетаются лишь с босоножками, туфлями с открытым носком и летними туфлями.
Толщина носков должна соответствовать габаритам обуви.
Носки не должны сливаться с цветом обуви.
Носки можно подобрать в цвет одного из оттенков вашего образа.
Фото: vev.ru
Фото: vogue.ua
Фото: vev.ru
Фото: lifor.ru
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк. По мнению Дианы, в 2019 году в моде три модели: карго, клеш и керрот.
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