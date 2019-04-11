Как носить носки с туфлями и выглядеть стильно: лучшие советы

Модные эксперты рассказали, как носить носки с туфлями и босоножками в 2019 году, и выглядеть при этом стильно.

Так, существует два основных правила, которые стоит запомнить, если вы решились на такой смелый шаг. Во-первых, носки должны быть аккуратными и не заношенными, а туфли — без стертых каблуков. Во-вторых, вы должны хотеть носить такое сочетание. Если вы сомневаетесь, что готовы к этому — не идите на такой эксперимент, дабы избежать модного провала, сообщает Ivona.

Фото: lifor.ru

Фото: vogue.ua

Фото: vev.ru

Как правильно выбрать носки

При выборе носков учитывайте свой рост, погоду и другие важные моменты.

Если у вас маленький рост — не надевайте короткие носки.

С короткой юбкой или шортами лучше надеть длинные чулки или гетры.

Белые носочки подходят к любым туфлям и ботиночкам.

К замшевым моделям подойдут носки с люрексом.

Фото: lifor.ru

Фото: vev.ru

Фото: vev.ru

Фото: lifor.ru

Правила сочетания

Помните, что гольфы и носки хорошо сочетаются лишь с босоножками, туфлями с открытым носком и летними туфлями.

Толщина носков должна соответствовать габаритам обуви.

Носки не должны сливаться с цветом обуви.

Носки можно подобрать в цвет одного из оттенков вашего образа.

Фото: vev.ru

Фото: vogue.ua

Фото: vev.ru

Фото: lifor.ru

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк. По мнению Дианы, в 2019 году в моде три модели: карго, клеш и керрот.

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