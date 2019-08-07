Как носить мини и не выглядеть пошло: несколько способов

Лето и осень – отличная пора для модниц сверкнуть ногами в мини, однако не стоит выходить за грани приличия.

Как сообщает Cosmopolitan, существует несколько способов, как одеться таким образом, чтобы не выглядеть пошло и безвкусно.

Эмили Ратаковски и Сара Дж. Паркер

Способ 1 – черные колготки. Короткое платье не будет выглядеть провокационно, если надеть черные колготки с обувью в тон. Это поможет визуально удлинить ноги и сделать их более стройными. Однако есть исключение: под светлые платья так делать не стоит.

Виктория Бекхем и Майли Сайрус

Способ 2 – кеды. Этот вариант подходит под облегающее платье из трикотажа. Спортивная обувь сделает образ более неформальным и менее вызывающим.

Способ 3 – смена классических цветов. Чтобы не выглядеть, как секретарша из фильма для взрослых, "белый верх / темный низ" в случае с короткой юбкой лучше поменять местами.

София Хатчинс cosmo

Способ 4 – платье на выход с обувью на каблуке. Если очень хочется сверкнуть красивыми подтянутыми ножками на каком-то мероприятии, и выглядеть при этом высокой, лучше отдать предпочтение тканям, которые держат форму и не будут излишне обтягивать тело.

Оливиа Санабия и Сара Джесика Паркер

Способ 5 – яркие детали. Чтобы отвлечь внимание от короткой юбки, можно выбрать яркие аксессуары или джемпер, которые станут акцентом образа.

Эмма Хантон cosmo

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