Как носить длинные юбки: культовые звезды показали пример

Удлиненные юбки или юбки-миди - настоящий маст-хэв модного сезона весна-лето 2018. Они выгодно подчеркивают все преимущества фигуры, вне зависимости от ее типажа.

Такой предмет гардероба, как юбка длины миди - весьма универсален и отлично сочетается с другими вещами, будь то классическая рубашка, куртка-косуха, спортивная футболка и другое. Как правильно носить удлиненные юбки на примере культовых звезд показало глянцевое издание Viva.

Девушек, которые остаются преданы более женственным нарядам, в этом году дизайнеры не оставили без внимания. Длинные юбки ниже колена, которые гармонично вписываются в модные образы и подходят для женщин с любыми параметрами, вновь возвращаются в моду. Юбка-карандаш, юбка-солнце, с цветочным принтом, плиссированая, с высоким разрезом - в этом сезоне каждая модница найдет идеальный вариант для себя.

Подсмотреть готовые модные образы можно и у селебрити, которые уже опробовали новый тренд.

Viva

Так, одна из самых сексуальных певиц отечественного шоу-бизнеса примерила длинную юбку с высоким разрезом. Похоже, Анна Седокова не понаслышке знает, как сочетать скромность и сексуальность.

Смелая модель Эмили Ратаковски, которую поклонники привыкли видеть либо в очень откровенных нарядах, либо и вовсе обнаженной, удивила женственным и "свежим" образом в удлиненной юбке.

Viva

Несмотря на то, что актриса Шарлиз Терон любит подчеркивать идеальную фигуру короткими нарядами, юбки-миди также не редкость в гардеробе знаменитости.

Viva

Популярная модель Даутцен Крез тщательно следит за трендами и не пренебрегает удлиненными юбками, которые выгодно подчеркивают все ее достоинства.

Viva

Обладательницы пышных форм Бейонсе и Ким Кардашьян в последнее время все чаще появляются на улицах в стильных облегающих юбках длиной ниже колена.

Viva

Viva

Также поклонницами удлиненных женственных юбок являются актрисы Ева Мендес и Кэтрин Зета-Джонс.

Viva

Viva

Похудевшая ранее на 27 килограммов Блейк Лайвли любит хвастаться стройной фигурой в красочных юбках с высокой талией.

Viva

Одна из главных икон стиля в Голливуде, актриса Сара Джессика Паркер доказала, что пышные кружевные юбки снова возвращаются в моду.

Viva

Ранее "Обозреватель" публиковал подборку сексуальных образов знаменитостей в кожаных юбках.