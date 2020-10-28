Как носить берет осенью в стиле "Эмили в Париже": подборка лучших идей

Осень – лучшая пора для стильных образов с беретом, который стал незаменимым аксессуаром всех модниц в 2020 году. Данный головной убор также стал центральным предметом гардероба главной героини сериала от Netflix "Эмили в Париже".

О том, как носить и с чем сочетать берет осенью 2020 года, чтобы быть похожими на героинь популярных сериалов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Береты могут быть разные – строгие и лаконичные, подчеркивающие форму головы, или наоборот, объемные, из тонкого трикотажа, плотной шерстяной ткани, кожи, короткого меха или крупной вязки. Главное правило при ношении любого берета – ни в коем случае не убирать волосы под головной убор.

Кадр из сериала "Эмили в Париже" bunddler.com

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Данный головной убор является универсальным аксессуаром, который идет практически всем вне зависимости от роста, комплектации и формы головы. Берет можно сочетать с любыми нарядами – роскошными шубами, пальто и куртками, вечерними платьями, классическими брюками или джинсами-бойфрендами.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Выбранный цвет берета можно сочетать как с обувью и сумочкой, так и с верхней одеждой. Не забывайте и об украшениях, в частности сережках, которые выгодно подчеркнут вашу женственность.

vogue.ua

vogue.ua

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pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году снова вернулся в моду пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х годах.