Как носить берет осенью в стиле "Эмили в Париже": подборка лучших идей

Юля Ухина Мода 14:45, 28.10.2020 Обновлено: 14:50, 28.10.2020

Осень – лучшая пора для стильных образов с беретом, который стал незаменимым аксессуаром всех модниц в 2020 году. Данный головной убор также стал центральным предметом гардероба главной героини сериала от Netflix "Эмили в Париже".

О том, как носить и с чем сочетать берет осенью 2020 года, чтобы быть похожими на героинь популярных сериалов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Береты могут быть разные – строгие и лаконичные, подчеркивающие форму головы, или наоборот, объемные, из тонкого трикотажа, плотной шерстяной ткани, кожи, короткого меха или крупной вязки. Главное правило при ношении любого берета – ни в коем случае не убирать волосы под головной убор.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"
bunddler.com
vogue.ua
pinterest.com

Данный головной убор является универсальным аксессуаром, который идет практически всем вне зависимости от роста, комплектации и формы головы. Берет можно сочетать с любыми нарядами – роскошными шубами, пальто и куртками, вечерними платьями, классическими брюками или джинсами-бойфрендами.

pinterest.com
pinterest.com
pinterest.com

Выбранный цвет берета можно сочетать как с обувью и сумочкой, так и с верхней одеждой. Не забывайте и об украшениях, в частности сережках, которые выгодно подчеркнут вашу женственность.

vogue.ua
vogue.ua
pinterest.com
pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году снова вернулся в моду пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х годах.

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Lady Мода

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