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17 апреля • обновлено в 22:53
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Как нельзя одеваться после 50 лет: топ-3 самых частых ошибок женщин

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Многие женщины стараются выглядеть стильно и ухоженно, вне зависимости от возраста. Однако, некоторые не учитывают детали и совершают ошибки, которые только ухудшают их вид.

О том, как нельзя одеваться женщинам после 50 лет – рассказал "Рамблер Женский".

Как нельзя одеваться после 50 лет: топ-3 самых частых ошибок женщин

Фото: sixtyandme.com

Слишком яркие цвета

Никто не запрещает женщинам после 50-ти выделяться и носить одежду ярких цветов, но правильно подобрать ее очень тяжело. Поэтому стилисты советуют выбирать более мягкие цвета и разбавлять свой образ яркими аксессуарами.

Как нельзя одеваться после 50 лет: топ-3 самых частых ошибок женщин

Фото: trendy-u.com

Одежда не по возрасту

Часто женщины, которым за 50 лет, стараются выглядеть моложе с помощью одежды и надевают леггинсы и прозрачные футболки для выхода на улицу. По словам стилистов, в таких образах они могут выглядеть очень нелепо. Поэтому рекомендуют им одеваться более сдержанно.

Как нельзя одеваться после 50 лет: топ-3 самых частых ошибок женщин

Фото: interfax.by

Некачественные материалы

Также многие женщины, несмотря на то, что обеспечены в свои 50 лет, выбирают одежду из дешевых тканей. Чаще всего она смотрится дешево и сидит не так, как хотелось бы. Чтобы такого не случалось, отдавайте предпочтение качественным дорогим тканям: шерсть, лен, шелк или трикотаж.

Как нельзя одеваться после 50 лет: топ-3 самых частых ошибок женщин

Фото: trendy-u.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал 4 способа стильно носить украшения после 30 лет: как не выглядеть пошло.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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