Большинству мужчин не настолько принципиально хорошо и модно выглядеть, чем женщинам. Они не так тщательно следят за трендами и зачастую просто ненавидят шоппинг.

Однако следить за внешним видом все же приходится вне зависимости от того, какого вы пола. OBOZREVATEL разобрал самые распространенные модные ошибки, которые встречаются среди мужчин.

Необъяснимая любовь к спортивной одежде

Спортивные костюмы созданы для того, чтобы заниматься в них спортом. Исключительно. Ходить на прогулку, в магазин и в любое другое место, кроме спортивной площадки, в "спортивках" – одна из самых нелепых и в то же время распространенных ошибок у мужчин. При чем речь идет не только о костюмах, одевать спортивные штаны с футболкой или майкой, либо олимпийку с джинсами вместо куртки – такой же дурной тон.

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Заправленная футболка

Несколько десятков лет назад было модно заправлять футболки в брюки. Сегодня же в заправленной футболке мужчина будет похож на маменькиного сынка, который боится простудиться. Футболка должна быть идеальной длины чтобы она свисала чуть ниже ремня. Хорошая футболка всегда подчеркивает твою фигуру, но заправленная футболка, пусть и самая дорогая, убивает все впечатление с первого взгляда.

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Выцветшие, потрепанные или растянутые вещи

Такие предметы гардероба могут иметь только два места применения: огород на даче или мусорная свалка. Вещам свойственно снашиваться и терять товарный вид. И если ваша, пусть даже самая любимая футболка растянулась, выцвела или покрылась катышками – либо выбросьте ее, либо пустите на тряпки. Но носить такие вещи совершенно не стоит.

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Подделки именитых брендов

Этим грешат в равной мере и женщины, и мужчины: но если первые как-то пытаются сей факт скрыть, то вторые идут напролом. Дешевые футболки с поддельным логотипом Armani или "рыночные" джинсы Gucci смотрятся нелепо. Особенно, если еще и с ошибками в названиях бренда. Лучше не гнаться за маркой, если кошелек не позволяет, а купить качественные и стильные вещи в более доступных магазинах. Там тоже вполне можно собрать стильный лук.

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Носки под открытую обувь

Несмотря на то, что в последнее время такие комбинации иногда даже встречаются на подиумах, в жизни их применять категорически не стоит. Нет никакого оправдания мужчинам, которые носят носки с сандалиями или шлепанцами, ни с точки зрения практичности, ни с точки зрения моды. На улице не так уж и тепло? Надеваем мокасины или легкие кроссовки. Идем на пляж – забудьте о носках.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вещи должны быть в гардеробе у каждой женщины.

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