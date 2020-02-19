Как нельзя носить украшения: 5 самых частых ошибок женщин

Известно, что украшения способны придать женщине особый шарм. Но в то же время неумение их носить или неправильные сочетания могут лишь испортить образ.

OBOZREVATEL предлагает своим читательницам узнать о самых частых ошибках, которые женщины совершают при выборе украшений, чтобы всегда оставаться на высоте и выглядеть изысканно.

1. Избегайте излишнего блеска

Хайди Клум: избыток блеска Getty Images

Одежда с блестками, пайетками или стразами абсолютно не смотрится с драгоценными камнями или крупной бижутерией. Такой образ следует дополнять парой минималистических украшений или камнями без блеска.

2. Не подстраивайте цепочку под вырез

Цепочка не должна строго соответствовать вырезу yuvelir.net.ua

Подстраивать цепочки под длину декольте не стоит. Они должны аккуратно располагаться в нем, не падая в сам вырез и не теряясь под одеждой. Кроме того, можете смело комбинировать цепочки разной длины.

3. Не сочетайте ожерелье и брошь

Брошь лучше носить отдельно или вместе с самой тонкой цепочкой Pinterest

Хотя брошь становится одним из главных трендов украшений, не забывайте, что такой аксессуар не стоит сочетать с ожерельем. Носите брошь отдельно или вместе с самой тонкой цепочкой.

4. Не носите сразу несколько крупных украшений

Избегайте сочетания нескольких крупных украшений Pinterest

Так, например серьги с замысловатым дизайном не будут смотреться с массивными ожерельями или колье чокер. Такое сочетание будет делать образ неуклюжим и безвкусным, более того, он способно визуально укорачивать шею. Если вы хотите надеть на себя массивное украшение, в остальных деталях образа придерживайтесь минимализма.

Так, крупные серьги можно дополнить серебряной дугой или неброским сотуаром. Если же ваша одежда без декольте – серьги сложного дизайна не требуют дополнения.

5. Избегайте строгих геометрических форм

В тренде – серьги асимметрической формы Pinterest

Асимметричные украшения заслуженно считаются ювелирным трендом, ведь строгая симметрия и четкие линии не прибавляют образу индивидуальности. Откажитесь от украшений одной формы и размера: носите разное количество браслетов и колец на руках, используйте украшения с камнями нечетких, естественных форм. Этот прием сделает ваш образ более живым и ярким.

Еще один совет напоследок: чтобы носить украшения, не нужен какой-то особый повод или дресс-код. Делайте это с удовольствием каждый день, подбирая правильные украшения под тот или иной стиль одежды или обстановку.

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал 4 способа стильно носить украшения после 30 лет: как не выглядеть пошло.

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