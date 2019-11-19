Как не выглядеть вульгарно: топ-7 ошибок женщин за 40 в одежде для офиса

То, что можно надеть на вечеринку или встречу с друзьями, будет вовсе неуместным в стенах серьезного офиса.

Как одеться на работу, чтобы выглядеть привлекательно и в то же время элегантно: OBOZREVATEL собрал топ-7 ошибок, которые женщины допускают в офисном стиле.

1. Слишком облегающие брюки

фото: pixabay.com

Офисные брюки не должны быть чересчур облегающими: лучший выбор – прямые со стрелками. Дело в том, что узкие брюки не только сковывают движения и провоцируют дискомфорт, но и могут в итоге стать одной из причин варикоза.

С прямыми свободными брючками стилисты рекомендуют носить блузки, рубашки и жакеты слегка свободного кроя.

2. Лакированные туфли и сапоги

фото: pixabay.com

Блестящие туфли, как и сапоги, не уместны в деловом гардеробе. По мнению специалистов, лакированная обувь привлекает к себе слишком много внимания и недопустима на рабочем месте. Вместо этого рекомендуется отдать предпочтение строгим моделям из матовой кожи. Также важна форма каблука: женщинам с пышными формами лучше не носить шпильки, а миниатюрным – слишком широкий каблук.

3. Мини-юбки

фото: pexels.com

Прямая юбка до середины колена или чуть ниже будет лучшим выбором для делового фасона. Мини-юбки в офисе будут смотрятся неприлично даже на юных красавицах. А женщинам, которым за 40, стилисты советуют выбирать модели юбок всего на пару сантиметров выше колен.

4. Черный брючный костюм

фото: pixabay.com

Черный брючный костюм – хоть и классика, но далеко не лучший деловой образ. Мало того, что черные костюмы старят, к тому же в офисе они выглядят уныло и однотипно. Стилисты рекомендуют для офиса темно-синий, серый, коричневый цвета. При этом, естественно, стоит учитывать особенности внешности.

5. Неподходящий бюстгальтер

фото: Vandastyle

Самой приемлемой для офисного стиля будет бесшовная модель бюстгальтера телесного оттенка, которая не просвечивает сквозь полупрозрачную тонкую ткань блузы. Кружевной белоснежный бюстгальтер, который проглядывает под тонкой тканью блузки, будет выглядеть попросту вульгарно.

6. Перебор с украшениями

фото: pixabay.com

Броские ювелирные украшения вряд ли понравятся большинству работодателей. Массивные цепочки, серьги и кольца лучше оставить для похода в кафе или клуб. Для делового образа вполне подойдут стильные часы на стальном или кожаном ремешке или скромное украшение: цепочку, подвеску с жемчугом, пару колечек.

7. Колготки с рисунком

фото: pixabay.com

Колготки с пестрым рисунком или даже едва заметным узором недопустимы для делового дресс-кода. Для офиса также не подойдут колготки с блеском или эффектом загара.

Стильным деловым женщинам стилисты рекомендуют выбирать колготки матовой текстуры и нейтрального тона – телесного или черного.

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