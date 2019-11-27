Как не выглядеть старше: модные женские стрижки после 40 лет

Иногда женщины в возрасте за 40, желая казаться моложе и красивее, выбирают неподходящие ультрамодные молодежные стрижки.

А иногда, наоборот, и вовсе перестают следить за прической, впадая в возрастную депрессию. OBOZREVATEL предлагает своим читательницам самые модные женские стрижки после 40, которые помогут выглядеть заметно моложе.

Короткие женские стрижки после 40

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Если женщине за 40, актуальными в этом возрасте будут стрижки в коротком варианте. Дамам с полноватым лицом подойдут стрижки боб и боб каре. Если правильно подобрать стрижку в таком стиле, то можно действительно выглядеть значительно моложе.

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А градуировка и рваные пряди будут креативным вариантом стрижки.

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Также стилисты советуют женщинам за 40 выбирать стрижки с разными вариациями челки.

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Кроме того, заслуживают внимания короткие женские стрижки с асимметрией, оригинальные и ультракороткие стрижки под мальчика, пикси и паж, классические и изысканные стрижки каре.

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Разумеется, тип стрижки нужно подбирать индивидуально в зависимости от пожеланий, типа волос и формы лица.

Стрижки после 40 на волосы средней длины

Короткие стрижки для женщин после 40 будут вполне хорошим вариантом, но это вовсе не значит, что нельзя сделать красивую стрижку на волосы средней длины.

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Если волосы выглядят густыми и здоровыми, стилисты не советуют кардинально менять имидж и стричься коротко, даже если местами проглядывает седина. В возрасте после 40 лет можно выбрать отличные стрижки и на волосы средней длины, сохранив изящные локоны и женственный образ.

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Можно сделать каскад, лесенку, удлиненный боб каре – с такими стрижками можно делать разные прически и укладки.

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Также хорошо такие стрижки смотрятся с рваной или асимметричной, прямой удлиненной челкой или без челки вообще. Однако – важный момент – челка всегда будет делать вас моложе.

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Кроме того, не стоит создавать чересчур пышный объем – он может, наоборот, прибавить годов.

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Женские стрижки после 40 с окрашиванием

Если в возрасте после 40 лет волосы выглядят сильно поседевшими, выбирая стрижку, позаботьтесь и об окрашивании.

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Стилисты в этом возрасте рекомендуют природные оттенки, но если вы хотите изменить образ, можно подобрать необычные и насыщенные оттенки или мелирование как на короткие, так и на средние волосы.

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Заметьте, короткие стрижки требуют ухода и ежедневной укладки. Стрижки на средние волосы более практичны в этом смысле. В то же время все зависит от типа ваших волос.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных стрижках для тех, кто постарше. Модная стрижка всегда подчеркнет природную красоту женщины любого возраста. Кроме того, очень важно правильно подобрать цвет волос и не бояться экспериментов.

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