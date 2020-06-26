Эксперты моды перечислили предметы гардероба, в которых неприемлемо приходить на работу летом, несмотря на жару.

Соответствующий материал опубликовало издание Independent. По словам инсайдеров, для мужчин недопустимо появляться на рабочем месте в шортах и майках с короткими рукавами, а для женщин – надевать платья-комбинации и кроп-топы.

Как не стоит одеваться в офис в жару: эксперты назвали модные табу

Как не стоит одеваться в офис в жару: эксперты назвали модные табу

Кроме того, представительницам прекрасного пола порекомендовали не носить в офисе топы и платья с глубокими вырезами на груди и спине.

"Если вы приходите в офис в майке с открытой спиной, это говорит о двух вещах. Во-первых, что вам нравится один из ваших коллег. Во-вторых, вы не носите бюстгальтер", – отметили специалисты.

Как не стоит одеваться в офис в жару: эксперты назвали модные табу

Что касается обуви, то эксперты поставили "табу" для мужчин на сланцы, так как это исключительно пляжный вариант. При этом женщинам допустимо приходить в офис в сандалиях или босоножках.

lookastic.ru

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